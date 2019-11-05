Газ виріс в ціні: що буде з цінами на продукти і "комуналкою"

Тарифи на газ в Україні (Фото: puer.org.ua)

Як позначиться на населенні України підвищення ціни на газ для промисловості

Ціна на газ для промисловості, організацій і бізнесу зросла з 1 листопада на 20%. Тобто, якщо раніше за кубометр блакитного палива платили 6500 гривень, зараз ця ціна буде 7700 гривень. Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" пояснила підвищення ціни тим, що на європейських ринках зросла вартість газу, а Україна імпортує його звідти.

Для населення вартість блакитного палива знизилася на 5%. Українці зможуть відчути це, отримавши платіжки за жовтень 2019 року.

Але експерти стверджують, що подорожчання газу для промисловості сильно вдарить по простих громадянах.

"Підвищення вартості газу для промисловості спричинить за собою зростання цін на товари і послуги, які виробляються підприємствами різних галузей економіки", — повідомила "ФАКТАМ" засновник керуючої компанії "Затишна Оселя" Діана Гранцева.

Комунальні послуги можуть підвищитися (фото: РБК-Україна)

Також збільшення ціни на газ для підприємств торкнеться і комунальних тарифів.

"Формула розрахунку вартості комунальних послуг побудована таким чином, що зростання цін на газ для промисловості автоматично тягне за собою подорожчання "комуналки" для населення, — заявив перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.