Не гайте часу. Що обов'язково потрібно зробити абітурієнтам до вибору вишу

Чим важлива ліцензія

Згідно із законом України "Про вищу освіту", діяльність у цій сфері провадиться:

закладами вищої освіти

закладами фахової передвищої освіти (з підготовки фахівців ступенів молодшого бакалавра та бакалавра)

науковими установами (з підготовки фахівців ступенів магістра та/або доктора філософії) на підставі ліцензій

Таку ліцензію видає Міністерство освіти й науки України.

Без неї освітній заклад не може видати диплом про завершення навчання. Фактично студент навчатиметься у невизнаному закладі.

Як перевірити ліцензію закладу освіти

Ліцензування визнає спроможність юридичної особи провадити освітню діяльність. Виходячи з цього, ще до того, як подавати вступні документи до того чи іншого освітнього закладу, необхідно перевірити його ліцензію.

Згідно з чинним законодавством, кожен заклад освіти зобов'язаний оприлюднювати інформацію щодо ліцензії на своєму сайті. Якщо ж вона там відсутня - це має насторожити.

Для того, щоб перевірити ліцензію закладу вищої освіти, можна скористатись сайтом Єдиної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

1. Зайти на сайт ЄДЕБО й обрати поле "Реєстр суб'єктів освітньої діяльності".

Крок 1 (скріншот: eo.gov.ua)

2. На карті або у переліку під картою - обрати область, в якій знаходиться заклад освіти, що вас цікавить.

Крок 2 (скріншот: eo.gov.ua)

3. Обрати й натиснути на назву конкретного закладу вищої чи фахової передвищої освіти.

Крок 3 (скріншот: eo.gov.ua)

4. Під загальною інформацією про навчальний заклад - обрати віконечко "Ліцензії ВО". У першій таблиці ви побачите освітні рівні вищої освіти, ліцензовані в закладі освіти.

Крок 4 (скріншот: eo.gov.ua)

А що з акредитацією

У деяких випадках заклад освіти може мати ліцензію на здійснення освітньої діяльності, але не мати акредитації на ту чи іншу освітню програму (спеціальність). Це також може становити певні ризики для абітурієнта.

Мовою законодавства освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова чи освітньо-творча) програма - це комплекс освітніх компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик, контрольних заходів тощо), які спрямовані на досягнення передбачених такою програмою результатів навчання.

Акредитація освітньої програми - оцінювання її якості та якості освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою.

Сертифікат про акредитацію освітньої програми вперше видається строком на п'ять років, а під час другої та наступних акредитацій - строком на 10 років.

Якщо програма отримала акредитацію - вона відповідає загальним критеріям якості освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою.

Перевірити акредитацію та сертифікат також можна на сайті ЄДЕБО.