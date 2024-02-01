Зірка "Кварталу 95" розповіла, як позбулася зайвих кіло. Спорт ні при чому

Близько трьох тижнів тому відома гумористка та акторка "Кварталу 95" Таня Песик почала ділитись у своєму Instagram рецептами корисних страв. Річ у тім, що 36-річна зірка вирішила взяти себе в руки і налагодити режим здорового харчування, аби схуднути.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю Тані, яке вона дала за лаштунками зйомок шоу "єПитання" з ведучою Лесею Нікітюк, яке цієї весни вийде на "Новому каналі".

Що змусило Песик зайнятися собою? Причина банальна: дівчина "помітила зайві кілограми".

"Зрозуміла: якщо не припиню нескінченно споживати їжу, то буду ставати ще більшою", - каже акторка.

Тому рішуче налаштована Танька, яку ви всі знаєте по серіалу "Країна У", вирішила переглянути спосіб життя та звички. І почала худнути.

Для початку вона повністю прибрала з раціону сіль.

Також стала вживати набагато менше олії, навіть якщо щось смажить.

Песик розкрила секрет схуднення (фото: instagram.com/tanet_vip)

"Вже відчула, що комфортніше себе почуваю, організму наче легше. Бо раніше, бувало, переїдала і ставала в'яла, неенергійна, нічого не хотілося робити, а лише лежати та їсти. А зараз взагалі не так! Ще й дівчата в Instagram мене дуже підтримали. У нас там тепер обмін інформацією. Вони мені щось рекомендують, я їм щось раджу. А ще ділимось одна з одною позитивом і мотивацією. Типу: "О, вона нині молодець! То і я не буду їсти пельмешки", - з усмішкою розповіла вона.

Ідеальний сніданок для Тані - омлет у лаваші з різними начинками. Також можна додати легенький салатик. А ще нещодавно зірка відкрила для себе смузі зі шпинату, селери та ківі.

А от щодо фізичних навантажень поки що є питання.

За словами зірки, відколи почалася повномасштабна війна, вона не займалась спортом, бо "просто відбило бажання".

"Не можу зрозуміти, чому. Адже раніше дуже часто ходила в спортзал. Таке враження, що організм мені сам сказав: "Досить з тебе, можна відпочити", - зізнається Песик.

"Тож нині почала з харчування. Якщо я побачу, що від цього є результат, то підтягну фізичні навантаження. Але пізніше, не зараз", - додала вона.