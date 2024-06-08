"Гаї шумлять, я слухаю": що відомо про пісню на вірш Тичини, яка завірусилася у мережі

Чому пісня стала популярною

Нещодавно у мережі почало з'являтися чимало відео під пісню "Гаї шумлять". І виявилося, що цей трек виконує гурт "Пиріг і Батіг".

А зараз вона стала такою популярною завдяки новій українській мелодрамі "Одна родина". Серіал настільки вразив глядачів, що вони запам'ятали пісню, яка грала в епізоді.

Після цього трек почав активно віруситися як в TokTok, так і в Instagram.

Пісня "Гаї шумлять" підкорила мережу (скріншоти)

Що відомо про виконавців треку на вірш Тичини

Український фольк-гурт "Пиріг і Батіг" було створено у 2020 році. А до цього вокаліст Мар'ян Пиріг випустив альбом пісень на вірші Тичини. Це сталося ще у 2016 році. І серед треків була й композиція "Гаї шумлять".

Нині ж артисти продовжують виконувати пісню. А днями вони показали, як співають "Гаї шумлять" наживо. І це відео дуже вразило мережу.

Текст пісні "Гаї шумлять"

"Гаї шумлять -

Я слухаю.

Хмарки біжать -

Милуюся.

Милуюся-дивуюся.

Чого моїй душі

Так весело.

Приспів:

Гей, дзвін гуде -

Іздалеку.

Думки пряде -

Над нивами.

Над нивами-приливами,

Купаючи мене,

Мов ластівку.

Я йду, іду -

зворушений.

Когось все жду -

співаючи.

Співаючи-кохаючи

під тихий шепіт трав

голублячий.

Приспів.

Щось мріє гай

Над річкою,

Ген неба край -

Як золото.

Як золото - поколото,

Горить-тремтить ріка -

Мов музика.

Горить-тремтить ріка

Горить-тремтить ріка

Мов музика".