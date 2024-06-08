"Гаї шумлять, я слухаю": що відомо про пісню на вірш Тичини, яка завірусилася у мережі

Вже декілька тижнів мережу підкорює цікава пісня. На вірш Павла Тичини наклали музику, вийшов чуттєвий трек "Гаї шумлять, я слухаю".
Що відомо про пісню, яка завірусилася у мережі, а також хто її виконав, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Нещодавно у мережі почало з'являтися чимало відео під пісню "Гаї шумлять". І виявилося, що цей трек виконує гурт "Пиріг і Батіг".
А зараз вона стала такою популярною завдяки новій українській мелодрамі "Одна родина". Серіал настільки вразив глядачів, що вони запам'ятали пісню, яка грала в епізоді.
Після цього трек почав активно віруситися як в TokTok, так і в Instagram.
Пісня "Гаї шумлять" підкорила мережу (скріншоти)
Український фольк-гурт "Пиріг і Батіг" було створено у 2020 році. А до цього вокаліст Мар'ян Пиріг випустив альбом пісень на вірші Тичини. Це сталося ще у 2016 році. І серед треків була й композиція "Гаї шумлять".
Нині ж артисти продовжують виконувати пісню. А днями вони показали, як співають "Гаї шумлять" наживо. І це відео дуже вразило мережу.
"Гаї шумлять -
Я слухаю.
Хмарки біжать -
Милуюся.
Милуюся-дивуюся.
Чого моїй душі
Так весело.
Приспів:
Гей, дзвін гуде -
Іздалеку.
Думки пряде -
Над нивами.
Над нивами-приливами,
Купаючи мене,
Мов ластівку.
Я йду, іду -
зворушений.
Когось все жду -
співаючи.
Співаючи-кохаючи
під тихий шепіт трав
голублячий.
Приспів.
Щось мріє гай
Над річкою,
Ген неба край -
Як золото.
Як золото - поколото,
Горить-тремтить ріка -
Мов музика.
Горить-тремтить ріка
Горить-тремтить ріка
Мов музика".
До слова, раніше ми розповідали, що відомо про пісню-скоромовку "Barbaras Rhabarberbar".
Окрім цього, нещодавно з'явився список 20 нових українських пісень, які треба послухати.
Під час написання матеріалу було використано джерела: YouTube-канал "Marjan Pyrig Pyrozhok / Пиріг і Батіг", TikTok та Instagram, Вікіпедія.