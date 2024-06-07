20 нових українських пісень, які треба послухати сьогодні

РБК-Україна (проект Styler) cьогодні підготувало для вас добірку з 20 свіжих та цікавих українських пісень, які точно піднімуть вам настрій та подарують заряд позитиву.

Tember Blanche - "Телепат"

Пісня інді-поп-дуету, яку вони зробили у колаборації з автором реміксу на “Парову машину” The Budchuk, розповідає про те, що “не треба боятися говорити партнеру, що ти відчуваєш насправді, адже ніхто з нас не телепат і не може знати, про що думає інший”.

Скрябін та Lely45 - "Наші"

Артисти стали новими героями четвертого випуску авторського проєкту Тіни Кароль "Дім звукозапису".

Рік написання пісні "Наші" - початок двохтисячних. Кузьма переживав момент гострої ідеологічної несправедливості, адже у той період на радіо та телебаченні було засилля російськомовного шансону.

Однак дану пісню несправедливо до цього не бачили. Але люди повинні почути її саме сьогодні. Вона насущна! Адже ми будуємо історію справжньої України, незалежної європейської країни.

DIBROVA & Олена Тополя - "Хочеш"

Це відверта історія про двох людей, які знаходять у собі сили долати всі перешкоди разом, незалежно від життєвих обставин. Ця пісня - гімн для тих, кого рятує кохання та надихає не зневірятися та ставати сильнішими.

Masha Danilova - "OLD MONEY"

Ця пісня “про штучність та пафос, які зовсім не красять людину, вона зосереджується на тих, хто створює гарну обкладинку, але залишається черствим всередині”. Саме тому, говорить онука екс-секретаря РНБО Олексія Данілова, “важливо залишатися собою, навіть якщо це означає йти проти течії та бути незрозумілим для інших”.

TESLENKO - "Щоб ти сказав?"

Це пісня про болісне прощання з людиною. Вона з глибоким сенсом і головним питанням: “Що б ти сказав людині, якої вже немає?”.

PANCHYSHYN - "Талісман"

Нова пісня Остапа Панчишина вібрує легким саундом і нагадує про приємний стан, який ми переживаємо під час подорожей.

SAVLEPOV - "Розстебни"

Співзасновник та фронтмен легендарного українського гурту Quest Pistols Антон Савлєпов повертається з сольним проєктом. Його дебютний трек - чуттєвий, відвертий, ритмічний поп-R'n'B в стилі нульових.

Gunna Chorna - "Бути тобою"

"Практично кожен з нас зіштовхувався з брехнею, зрадами, токсичною поведінкою та лицемірством. Але наступає момент усвідомлення. Мій вибір - з посмішкою спостерігати за “виставою”. Розвʼязані руки антагоніста знімають його ж власну маску, доки я підігрую комічному дійству", - коментує пісню співачка.

SWOIIA - "Пташка"

У цій пісні співачка розказує, що всі ми заради своїх рідних готові подолати великий шлях, аби просто обійнятись, побачити рідні очі.

haterappers x Blockbaby - "404"

Цей реліз - це нове бачення треку гурту "Время и Стекло", на якому виросли мільйони підлітків. Зі сторони артистів - це "певне переусвідомлення тієї історії про закоханість, трохи дитячої, несерйозної".

Соня Ориняк - "Приворожила"

Пісня присвячена першим взаємним почуттям, "коли ти з подружками чи мамою ділишся власними переживаннями".

YAGODA - "Атоми"

Це історія про жінку яка знаходить в собі силу вірити в кохання, рухатися далі незважаючи нінащо.

ANNEI - "Роздягни"

Співачка вирішила оспівати момент зближення двох людей, коли стосунки - дружні або романтичні - тільки починаються.

SESTRA - "Я для тебе"

Нова чуттєва композиція від Інеси Грицаєнко і Аліни Назаришиної, яка не лишить байдужим.

Також додайте собі у плейлист ці пісні:

TOLO4NYI - "Дощ"

Мія Рамарі - "На самоті"

Сусіди Стерплять - "Ця ніч"

drimandr - "Пристрій"

TANKATAKA - "Тече вода"

Native One - "Літній день"

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