"Гаї шумлять, я слухаю": что известно о завирусившейся в сети песне на стихи Тычины

Уже несколько недель сеть покоряет интересная песня. На стихотворение Павла Тычины наложили музыку, вышел чувственный трек "Гаї шумлять, я слухаю".
Что известно о завирусившейся в сети песне, а также кто ее исполнил, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Недавно в сети начало появляться немало видео под песню "Гаї шумлять". И оказалось, что этот трек исполняет группа "Пиріг і Батіг".
А сейчас она стала столь популярной благодаря новой украинской мелодраме "Одна родина". Сериал настолько поразил зрителей, что они запомнили песню, игравшую в эпизоде.
После этого трек начал активно вируситься как в TokTok, так и в Instagram.
Песня "Гаї шумлять" покорила сеть (скриншоты)
Украинская фольк-группа "Пиріг і Батіг" была создана в 2020 году. А до этого вокалист Марьян Пирог выпустил альбом песен на стихи Тычины. Это произошло еще в 2016 году. И среди треков была и композиция "Гаї шумлять".
Сейчас артисты продолжают исполнять песню. А на днях они показали, как поют "Гаї шумлять" вживую. И это видео очень поразило сеть.
"Гаї шумлять -
Я слухаю.
Хмарки біжать -
Милуюся.
Милуюся-дивуюся.
Чого моїй душі
Так весело.
Припев:
Гей, дзвін гуде -
Іздалеку.
Думки пряде -
Над нивами.
Над нивами-приливами,
Купаючи мене,
Мов ластівку.
Я йду, іду -
зворушений.
Когось все жду -
співаючи.
Співаючи-кохаючи
під тихий шепіт трав
голублячий.
Припев.
Щось мріє гай
Над річкою,
Ген неба край -
Як золото.
Як золото - поколото,
Горить-тремтить ріка -
Мов музика.
Горить-тремтить ріка
Горить-тремтить ріка
Мов музика".
К слову, ранее мы рассказывали, что известно о песне-скороговорке "Barbaras Rhabarberbar".
Кроме того, недавно появился список 20 новых украинских песен, которые нужно послушать.
При написании материала были использованы источники: YouTube-канал "Marjan Pyrig Pyrozhok / Пиріг і Батіг", TikTok и Instagram, Википедия.