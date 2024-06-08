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"Гаї шумлять, я слухаю": что известно о завирусившейся в сети песне на стихи Тычины

Кто поет песню "Гаї шумлять" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Уже несколько недель сеть покоряет интересная песня. На стихотворение Павла Тычины наложили музыку, вышел чувственный трек "Гаї шумлять, я слухаю".

Что известно о завирусившейся в сети песне, а также кто ее исполнил, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Почему песня стала популярной

Недавно в сети начало появляться немало видео под песню "Гаї шумлять". И оказалось, что этот трек исполняет группа "Пиріг і Батіг". 

А сейчас она стала столь популярной благодаря новой украинской мелодраме "Одна родина". Сериал настолько поразил зрителей, что они запомнили песню, игравшую в эпизоде.

После этого трек начал активно вируситься как в TokTok, так и в Instagram.

Песня "Гаї шумлять" покорила сеть (скриншоты)

Что известно об исполнителях трека на стихотворение Тычины

Украинская фольк-группа "Пиріг і Батіг" была создана в 2020 году. А до этого вокалист Марьян Пирог выпустил альбом песен на стихи Тычины. Это произошло еще в 2016 году. И среди треков была и композиция "Гаї шумлять".

 

Сейчас артисты продолжают исполнять песню. А на днях они показали, как поют "Гаї шумлять" вживую. И это видео очень поразило сеть.

 

Текст песни "Гаї шумлять"

"Гаї шумлять -
Я слухаю.
Хмарки біжать -
Милуюся.
Милуюся-дивуюся.
Чого моїй душі
Так весело.

Припев:
Гей, дзвін гуде -
Іздалеку.
Думки пряде -
Над нивами.
Над нивами-приливами,
Купаючи мене,
Мов ластівку.

Я йду, іду -
зворушений.
Когось все жду -
співаючи.
Співаючи-кохаючи
під тихий шепіт трав
голублячий.

Припев.

Щось мріє гай 
Над річкою,
Ген неба край -
Як золото.
Як золото - поколото,
Горить-тремтить ріка - 
Мов музика.

Горить-тремтить ріка
Горить-тремтить ріка
Мов музика".

К слову, ранее мы рассказывали, что известно о песне-скороговорке "Barbaras Rhabarberbar".

Кроме того, недавно появился список 20 новых украинских песен, которые нужно послушать.

При написании материала были использованы источники: YouTube-канал "Marjan Pyrig Pyrozhok / Пиріг і Батіг", TikTok и Instagram, Википедия.

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