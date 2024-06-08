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"Гаї шумлять, я слухаю": що відомо про пісню на вірш Тичини, яка завірусилася у мережі

Субота 08 червня 2024 15:27
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"Гаї шумлять, я слухаю": що відомо про пісню на вірш Тичини, яка завірусилася у мережі Хто співає пісню "Гаї шумлять" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Вже декілька тижнів мережу підкорює цікава пісня. На вірш Павла Тичини наклали музику, вийшов чуттєвий трек "Гаї шумлять, я слухаю".

Що відомо про пісню, яка завірусилася у мережі, а також хто її виконав, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Чому пісня стала популярною

Нещодавно у мережі почало з'являтися чимало відео під пісню "Гаї шумлять". І виявилося, що цей трек виконує гурт "Пиріг і Батіг".

А зараз вона стала такою популярною завдяки новій українській мелодрамі "Одна родина". Серіал настільки вразив глядачів, що вони запам'ятали пісню, яка грала в епізоді.

Після цього трек почав активно віруситися як в TokTok, так і в Instagram.

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Пісня "Гаї шумлять" підкорила мережу (скріншоти)

Що відомо про виконавців треку на вірш Тичини

Український фольк-гурт "Пиріг і Батіг" було створено у 2020 році. А до цього вокаліст Мар'ян Пиріг випустив альбом пісень на вірші Тичини. Це сталося ще у 2016 році. І серед треків була й композиція "Гаї шумлять".

Нині ж артисти продовжують виконувати пісню. А днями вони показали, як співають "Гаї шумлять" наживо. І це відео дуже вразило мережу.

Текст пісні "Гаї шумлять"

"Гаї шумлять -
Я слухаю.
Хмарки біжать -
Милуюся.
Милуюся-дивуюся.
Чого моїй душі
Так весело.

Приспів:
Гей, дзвін гуде -
Іздалеку.
Думки пряде -
Над нивами.
Над нивами-приливами,
Купаючи мене,
Мов ластівку.

Я йду, іду -
зворушений.
Когось все жду -
співаючи.
Співаючи-кохаючи
під тихий шепіт трав
голублячий.

Приспів.

Щось мріє гай
Над річкою,
Ген неба край -
Як золото.
Як золото - поколото,
Горить-тремтить ріка -
Мов музика.

Горить-тремтить ріка
Горить-тремтить ріка
Мов музика".

До слова, раніше ми розповідали, що відомо про пісню-скоромовку "Barbaras Rhabarberbar".

Окрім цього, нещодавно з'явився список 20 нових українських пісень, які треба послухати.

Під час написання матеріалу було використано джерела: YouTube-канал "Marjan Pyrig Pyrozhok / Пиріг і Батіг", TikTok та Instagram, Вікіпедія.

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