"Гаї шумлять, я слухаю": что известно о завирусившейся в сети песне на стихи Тычины

Уже несколько недель сеть покоряет интересная песня. На стихотворение Павла Тычины наложили музыку, вышел чувственный трек "Гаї шумлять, я слухаю".

Что известно о завирусившейся в сети песне, а также кто ее исполнил, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Почему песня стала популярной

Недавно в сети начало появляться немало видео под песню "Гаї шумлять". И оказалось, что этот трек исполняет группа "Пиріг і Батіг".

А сейчас она стала столь популярной благодаря новой украинской мелодраме "Одна родина". Сериал настолько поразил зрителей, что они запомнили песню, игравшую в эпизоде.

После этого трек начал активно вируситься как в TokTok, так и в Instagram.

Песня "Гаї шумлять" покорила сеть (скриншоты)

Что известно об исполнителях трека на стихотворение Тычины

Украинская фольк-группа "Пиріг і Батіг" была создана в 2020 году. А до этого вокалист Марьян Пирог выпустил альбом песен на стихи Тычины. Это произошло еще в 2016 году. И среди треков была и композиция "Гаї шумлять".

Сейчас артисты продолжают исполнять песню. А на днях они показали, как поют "Гаї шумлять" вживую. И это видео очень поразило сеть.

Текст песни "Гаї шумлять"

"Гаї шумлять -

Я слухаю.

Хмарки біжать -

Милуюся.

Милуюся-дивуюся.

Чого моїй душі

Так весело.

Припев:

Гей, дзвін гуде -

Іздалеку.

Думки пряде -

Над нивами.

Над нивами-приливами,

Купаючи мене,

Мов ластівку.

Я йду, іду -

зворушений.

Когось все жду -

співаючи.

Співаючи-кохаючи

під тихий шепіт трав

голублячий.

Припев.

Щось мріє гай

Над річкою,

Ген неба край -

Як золото.

Як золото - поколото,

Горить-тремтить ріка -

Мов музика.

Горить-тремтить ріка

Горить-тремтить ріка

Мов музика".