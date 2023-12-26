Гайді Клум засвітилась у блискучих різдвяних вбраннях під час святкування (відео, фото)

Гайді Клум показала, у яких образах відсвяткувала Різдво

50-річна супермодель цього Різдва обрала невибагливе та достатньо відверте вбрання. Вона одягнула атласну бордово-червону сорочку на ґудзиках, яку вона залишила розстібнутою та просто зав’язала на легкий вузол, щоб продемонструвати свій чорний блискучий бюстгальтер, від якого неможливо відірвати погляд, адже його блиск привертає всю увагу.

Свій цікавий бюстгальтер вона поєднала з блискучою спідницею середньої довжини, які, до речі, зараз є трендовими. Цей наряд Гайді засвітила на святкових відео біля ялинки зі своїм коханим. А також продемонструвала фото з ним у цьому ж яскравому образі.

Клум також поділилася фотографією разом зі своїм чоловіком Томом Каулітцем. 34-річний Каулітц і Клум позували біля прикрашеної різдвяної ялинки, оточені кількома червоними кульками-сердечками, що виглядає дуже романтично і святково.Але це було напередодні Різдва.

Гайді Клум засвітила цікаві різдвяні образи (фото: instagram.com/heidiklum)

А ось на саме Різдво Клум і Каулітц показали фото з пляжу, де жінка також здивувала своїм образом. Жінка одягнула чорний купальник та леопардове парео.

На вечірку модель обрала ніжно-рожеву сукню у блискітках з розрізом на нозі та обмотала себе різдвяними вогниками.

Гайді Клум засвітила цікаві різдвяні образи (фото: instagram.com/heidiklum)

Саме в такому образі вона з чоловіком відсвяткувала Різдво і показала досить відверті спільні фотокартки, де Том тримає її за ногу та обіймає за талію під час святкового застілля.

Тож, різдвяні канікули Гайді пройшли неймовірно весело та красиво, а головне, дуже романтично, адже поруч був її чоловік.