Джей Ло показала, як підкреслити талію червоною міні-сукнею (фото)

Дженніфер Лопес одна з тих зірок, які завжди демонструють, що краса не знає віку. Цього разу вона підкреслила свою струнку талію за допомогою червоної сукні.

Про те, яку саме сукню Джей Ло обрала для того, щоб підкреслити фігуру, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.

Дженніфер Лопес показала, як підкреслити талію

Джей Ло ніколи не приховувала своєї фігури, адже вона протягом всього життя займається станом свого тіла та піклується про гарний зовнішній вигляд та здоров’я. Співачка розуміє, що турбота про свою красу є гарним вкладом у майбутнє. Тому вона є гарним прикладом для дівчат та жінок в усьому світі.

Днями акторка показала нові фото, на яких вона позує перед камерою та дзеркалом у яскравій червоній міні-сукні, що дуже підкреслює її струнку талію і показує всі інші принади.

Для свого образу Дженніфер вибрала звичайну, на перший погляд, сукню, яка є обтислою. Проте вона має одну цікаву деталь - квітки на шиї з такої самої тканини, що трохи відволікають погляд від фігури артистки, від якої неможливо відірвати погляд.

На фотографіях жінка стоїть перед дзеркалом та фарбує свої губи блиском, що має шоколадний колір та завдяки цьому доповнює образ зірки. Її волосся накручене і має розкішний об’єм біля коренів, що дозволяє її образу бути ефектною.

Джей Ло похизувалась стрункою талією (фото: instagram.com/jlo)

Джей Ло доповнила свій лук масивними срібними сережками з камінням, а також доволі яскраво нафарбованими очима. Тож, червона міні-сукня є не єдиною деталлю луку, на які можна звернути увагу.

Співачка завжди вміла вразити своїми образами й нарядами, адже має чудовий смак та бездоганну фігуру, на якій будь-яка річ виглядає доречно, красиво і дуже стильно. А ще допомагає показати, наскільки важливо доглядати за собою у будь-якому віці та берегти здоров'я, гарний стан шкіри та фігуру.