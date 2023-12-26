Хайди Клум засветилась в блестящих рождественских нарядах во время празднования (видео, фото)

Хайди Клум, как и большинство голливудских звезд, уже успела показать, как она отпраздновала Рождество в кругу самых близких людей.
О том, в каких образах модель весело проводила время, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.
50-летняя супермодель этого Рождества выбрала неприхотливый и достаточно откровенный наряд. Она надела атласную бордово-красную рубашку на пуговицах, которую она оставила расстегнутой и просто завязала на легкий узел, чтобы продемонстрировать свой черный блестящий бюстгальтер, от которого невозможно оторвать взгляд, ведь его блеск привлекает все внимание.
Свой интересный бюстгальтер она соединила с блестящей юбкой средней длины, которые, кстати, сейчас трендовые. Этот наряд Хайди зажгла на праздничных видео возле елки со своим любимым. Также продемонстрировала фото с ним в этом же ярком образе.
Клум также поделилась фотографией вместе со своим мужем Томом Каулитцем. 34-летний Каулитц и Клум позировали у украшенной рождественской елки, окруженные несколькими красными шариками-сердечками, что выглядит очень романтично и празднично. Но это было в канун Рождества.
Хайди Клум зажгла интересные рождественские образы (фото: instagram.com/heidiklum)
А вот на самое Рождество Клум и Каулитц показали фото с пляжа, где женщина тоже удивила своим образом. Женщина надела черный купальник и леопардовое парео.
На вечеринку модель выбрала нежно-розовое платье в блестках с разрезом на ноге и обмотала себя рождественскими огоньками.
Хайди Клум зажгла интересные рождественские образы (фото: instagram.com/heidiklum)
Именно в таком образе она с мужем отпраздновала Рождество и показала откровенные общие фотографии, где Том держит ее за ногу и обнимает за талию во время праздничного застолья.
Рождественские каникулы Гайди прошли невероятно весело и красиво, а главное, очень романтично, ведь рядом был ее муж.
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