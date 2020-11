В Индонезии проснулся вулкан Левотоло: пепел извергается на 4 километра (видео)

Индонезийский вулкан Левотоло начал извергаться

В воскресенье, 29 ноября, в Индонезии произошло извержение вулкана Левотоло. Из-за этого в небо поднялся столб пепла и дыма высотой 4 километра. Местный аэропорт пришлось закрыть.

Сообщений о жертвах из-за извержения вулкана пока что нет. Но власти повысили уровень опасности вулкана до второго, поскольку считают, что возможен поток лавы. Об этом сообщает The Guardian.

Запретная зона длиной в два километра вокруг кратера была расширена до четырех километров. Самолетам также было рекомендовано держаться подальше от этого района, поскольку вулканический пепел обрушился на аэропорт Вунопиту в восточной части Нуса-Тенггара, который был временно закрыт.

Volcano eruption in Lewotolo, East Nusa Tenggara, Volcanic activity has been reported for Mount Ili Lewotolok in East Nusa Tenggara, Indonesia by the Volcanic Ash Advisory Centre (VAAC) Darwin on 29 November 2020, 1020h. This volcanic activity is reported based on aerial. pic.twitter.com/hUIngLccjA

"Людям не рекомендуется находиться в радиусе 4 км от кратера", - заявило геологическое агентство Индонезии.

Стоит отметить, что в Индонезии действуют около 130 вулканов из-за расположения в Огненном кольце, поясе границ тектонических плит, окружающих Тихий океан, где часто происходит сейсмическая активность.

Lewotolo volcano was seen erupting, spewing dark ash into the sky, Lembata island, Sunday. Eruptions continued after the first one in eight years was registered on Thursday. All activities in a radius of ... #Indonesia pic.twitter.com/rZAsPymXMe