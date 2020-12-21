На Гаваях прокинувся ще один вулкан і викликав землетрус (відео)

На Гаваях прокинувся найбільший вулкан (Колаж РБК-Україна)

На Гаваях прокинувся вулкан Кілауеа, який майже два роки перебував у сплячому стані. Виверження вулкана почалося в неділю, 20 грудня, і викликало підземні поштовхи силою 4,4 бала.

Як повідомили в Геологічній службі США, виверження вулкану розпочалося в межах кратера Халемаумау близько 21:30 за місцевим часом. Спостерігачі Гавайської обсерваторії вулканів США відзначили виверження в межах кратера Кілауеа, який контактує з Національним парком Гавайських вулканів. Незабаром після виверження були зафіксовані підземні поштовхи силою 4,4 бала.

Вулкан Кілауеа є самим активним у всьому архіпелазі. Це постійно діючий вулкан з 1790 року. Востаннє активність вулкану була зафіксована у 2018 році, але протягом двох років вулкан перебував у стані спокою. З історії спостережень Кілауеа прокидається в середньому раз в 10 років. Висота цього вулкана – 1247 м над рівнем моря і він йде на дно Тихого океану, на глибину близько 5,5 км.

В останні кілька місяців і тижнів сейсмологи фіксували ознаки підземної активності, а також сейсмічну активність. На Гавайських островах оголосили червоний рівень загрози через виверження вулкана Кілауеа і землетрусу, яке було викликане цим виверженням.

На Гаваях прокинувся вулкан Кілауеа

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