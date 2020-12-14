На Сицилии проснулся вулкан Этна: лава выстреливала в небо на несколько сотен метров

На Сицилии проснулся вулкан Этна (коллаж: РБК-Украина)

Вчера, 13 декабря, на итальянском острове Сицилия проснулся крупнейший действующий вулкан Европы Этна. Извержение вулкана началось в 21:20 по местному времени после землетрясения магнитудой 2,7.

Из кратера начали образовываться лавовые фонтаны высотой до нескольких сотен метров. Также над небом поднялся высокий и плотный шлейф пепла, который достиг примерно 5 км над уровнем моря. Об этом сообщает Volcano Discovery.

#Etna - 14 Dicembre 2020 Appena concluso il secondo “mini episodio” di forte attività esplosiva al cratere di sudest. In foto l’acme dell’episodio visto da Acicatena. #sicily #volcanoes #eruption



Photo Credit: Fabrizio Zuccarello Tutti i diritti sono riservati pic.twitter.com/TXI7OQazeN — EtNative (@EtNativo) December 14, 2020

Вулканологи подтвердили, что извержение произошло как из так называемого седлового канала между старой и молодой вершинами комплекса кратеров на юго-востоке, так и из трещины, открывшейся на юго-западном фланге конуса.

A few moments of the second short episode of Strombolian activity culminating in lava fountaining at #Etna's Southeast Crater during the night of 13-14 December 2020. pic.twitter.com/XjVNdvIjJT — Boris Behncke (@etnaboris) December 14, 2020

Стоит отметить, что вулкан Этна находится на восточном побережье Сицилии, недалеко от городов Мессины и Катании. Высота вулкана составляет 3295 метров. Этна занимает территорию площадью 1190 квадратных километров.

На Сицилии проснулся вулкан Этна (фото: twitter.com/charlie14468503)

По разным данным, у Этны находится от 200 до 400 боковых вулканических кратеров. На склонах Этны выращивают фрукты, оливы, разводят виноградники.

С 19 июля 2011 года по июль 2019 года произошло несколько незначительных извержений вулкана. В 1928 году поток лавы уничтожил древний городок Маскали и опустошил 770 га сельскохозяйственных площадей.

Напомним, в конце ноября в Индонезии произошло извержение вулкана Левотоло. Из-за этого в небо поднялся столб пепла и дыма высотой 4 километра.

Ранее на итальянском острове Стромболи, который находится к северу от Сицилии, активизировался местный вулкан.