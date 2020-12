На Сицилии проснулся вулкан Этна: лава выстреливала в небо на несколько сотен метров

Вчера, 13 декабря, на итальянском острове Сицилия проснулся крупнейший действующий вулкан Европы Этна. Извержение вулкана началось в 21:20 по местному времени после землетрясения магнитудой 2,7.

Из кратера начали образовываться лавовые фонтаны высотой до нескольких сотен метров. Также над небом поднялся высокий и плотный шлейф пепла, который достиг примерно 5 км над уровнем моря. Об этом сообщает Volcano Discovery.

Вулканологи подтвердили, что извержение произошло как из так называемого седлового канала между старой и молодой вершинами комплекса кратеров на юго-востоке, так и из трещины, открывшейся на юго-западном фланге конуса.

A few moments of the second short episode of Strombolian activity culminating in lava fountaining at #Etna's Southeast Crater during the night of 13-14 December 2020. pic.twitter.com/XjVNdvIjJT