ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На Гавайях в небе заметили НЛО: очень быстро двигался

Гавайские острова, Вторник 05 января 2021 22:37
На Гавайях в небе заметили НЛО: очень быстро двигался
На Гавайях зафиксировали НЛО (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

На одном из Гавайских островов жители заметили в небе странный объект, который летел с большой скоростью. Он двигался совершенно бесшумно и очень ярко светился на фоне темного неба.

Инцидент произошел на острове Оаху и местным жителям удалось заснять этот объект на видео. Об этом сообщает издание U-news.

Странный объект в небе заметили несколько людей. Они немедленно сообщили о нем сначала в службу спасения, а потом позвонили в Федеральное управление гражданской авиации. По словам очевидцев, через некоторое время НЛО упал в воду.

На место происшествия прибыли офицеры спасательных служб, но они на небе ничего не обнаружили. В управлении авиации сообщили, что в данном районе не было зафиксировано никаких происшествий с летательными аппаратами.

"Я подняла глаза и подумала: О, черт!" Я стала звонить мужу: "Привет. Подойди, посмотри туда. Видишь ли, ты то, что вижу я?". Все, кто пришел с ним, сказали: "Ага!" Я не знаю, что это было… Это двигалось так быстро", - рассказала одна из местных жительниц, которая стала свидетелем полета НЛО.

Через некоторое время над островом был замечен еще один летающий объект, он двигался по той же траектории, что и первый, но светился белым светом.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе местные жители заметили странный светящийся объект в небе.

А также рассказывали о том, что экс-директор разведки США заявил, что ЦРУ верит в пришельцев.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь ГавайиНЛО

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь