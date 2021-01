На Гавайях в небе заметили НЛО: очень быстро двигался

На одном из Гавайских островов жители заметили в небе странный объект, который летел с большой скоростью. Он двигался совершенно бесшумно и очень ярко светился на фоне темного неба.

Инцидент произошел на острове Оаху и местным жителям удалось заснять этот объект на видео. Об этом сообщает издание U-news.

Странный объект в небе заметили несколько людей. Они немедленно сообщили о нем сначала в службу спасения, а потом позвонили в Федеральное управление гражданской авиации. По словам очевидцев, через некоторое время НЛО упал в воду.

На место происшествия прибыли офицеры спасательных служб, но они на небе ничего не обнаружили. В управлении авиации сообщили, что в данном районе не было зафиксировано никаких происшествий с летательными аппаратами.

"Я подняла глаза и подумала: О, черт!" Я стала звонить мужу: "Привет. Подойди, посмотри туда. Видишь ли, ты то, что вижу я?". Все, кто пришел с ним, сказали: "Ага!" Я не знаю, что это было… Это двигалось так быстро", - рассказала одна из местных жительниц, которая стала свидетелем полета НЛО.

Через некоторое время над островом был замечен еще один летающий объект, он двигался по той же траектории, что и первый, но светился белым светом.

Incredible Blue UFO spotted in Hawaii that the FAA confirmed was not a known aircraft of any kind. Amazing stuff pic.twitter.com/4wYOqEP4qk