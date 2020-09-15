В Одессе увидели НЛО: огни опускались в море (видео)

Местные жители Одессы рассказали о том, что видели НЛО
В небе над Одессой люди увидели неопознанный летающий объект. По крайней мере, так показалось местным жителям. Они увидели в небе светящиеся точки и уверены, что это НЛО. Одесситы в соцсетях делятся видеороликами увиденного и описывают свои эмоции.
Так, например, одна из жительниц города Александра написала, что на море видела "пришельцев".
"В общем. Тут такое дело. Я не знаю, что это, но еще немного и я поверю в НЛО. Вот такую ерунду мы с друзьями и детьми наблюдали сегодня вечером на море, в течение часа. Была бы одна, подумала бы, что у меня поехала крыша. В первую секунду были мысли, что взорвался и падает самолет. В секунду появилась яркая вспышка в небе, потом от нее отделились огни и начали спускаться в море. Потом в секунду все исчезло, потом в течение 10 минут появились 4 вспышки и начали перемещаться по кругу. Весь этот дурдом то исчезал, то появлялся. Есть у кого-то мысли, что это может быть??? Кто-то вообще видел подобное когда-нибудь???" - написала женщина на своей страничке в Instagram.
В комментариях женщине подписчики написали, что видели в это же время подобное. Они также считают, что в небе было НЛО.
Как мы ранее сообщали, охотники за НЛО обнаружили следы пребывания инопланетян на планете Меркурий. Там они заметили древний космический корабль, который располагается в центре кратера планеты.