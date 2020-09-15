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В Одессе увидели НЛО: огни опускались в море (видео)

Одесса, Вторник 15 сентября 2020 11:54
В Одессе увидели НЛО: огни опускались в море (видео)
В Одессе увидели НЛО (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Местные жители Одессы рассказали о том, что видели НЛО

В небе над Одессой люди увидели неопознанный летающий объект. По крайней мере, так показалось местным жителям. Они увидели в небе светящиеся точки и уверены, что это НЛО. Одесситы в соцсетях делятся видеороликами увиденного и описывают свои эмоции.

Так, например, одна из жительниц города Александра написала, что на море видела "пришельцев".

"В общем. Тут такое дело. Я не знаю, что это, но еще немного и я поверю в НЛО. Вот такую ерунду мы с друзьями и детьми наблюдали сегодня вечером на море, в течение часа. Была бы одна, подумала бы, что у меня поехала крыша. В первую секунду были мысли, что взорвался и падает самолет. В секунду появилась яркая вспышка в небе, потом от нее отделились огни и начали спускаться в море. Потом в секунду все исчезло, потом в течение 10 минут появились 4 вспышки и начали перемещаться по кругу. Весь этот дурдом то исчезал, то появлялся. Есть у кого-то мысли, что это может быть??? Кто-то вообще видел подобное когда-нибудь???" - написала женщина на своей страничке в Instagram.

В комментариях женщине подписчики написали, что видели в это же время подобное. Они также считают, что в небе было НЛО.

  • Моя мама сегодня это зрелище наблюдала в деревне под Одессой, Арцизский район. Да, это НЛО
  • И мы в Крыжановке видели это.
  • Я наблюдала это вчера на Таирова, жуткое зрелище.
  • Когда самолет идет на посадку, он выстреливает тепловые ловушки, которые имеют высокую температуру горения, чем нацеливают на себя ракеты теплового наведения.

Как мы ранее сообщали, охотники за НЛО обнаружили следы пребывания инопланетян на планете Меркурий. Там они заметили древний космический корабль, который располагается в центре кратера планеты.

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