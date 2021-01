На Гаваях в небі помітили НЛО: дуже швидко рухався

На одному з Гавайських островів жителі помітили в небі дивний об'єкт, який летів з великою швидкістю. Він рухався абсолютно безшумно і дуже яскраво світився на тлі темного неба.

Інцидент стався на острові Оаху і місцевим жителям вдалося зняти цей об'єкт на відео. Про це повідомляє видання U-news.

Дивний об'єкт в небі помітили кілька людей. Вони негайно повідомили про нього спочатку в службу порятунку, а потім подзвонили в Федеральне управління цивільної авіації. За словами очевидців, через деякий час НЛО впав у воду.

На місце події прибули офіцери рятувальних служб, але вони на небі нічого не виявили. В управлінні авіації повідомили, що в даному районі не було зафіксовано ніяких подій з літальними апаратами.

"Я підняла очі та подумала: О, чорт!" Я стала телефонувати чоловікові: "Привіт. Підійди, подивись туди. Бачиш, ти те, що бачу я?". Всі, хто прийшов з ним, сказали: "Ага!" Я не знаю, що це було... Це рухалося так швидко", - розповіла одна з місцевих мешканок, яка стала свідком польоту НЛО.

Через деякий час над островом був помічений ще один летючий об'єкт, він рухався по тій же траєкторії, що і перший, але світився білим світлом.

Incredible Blue UFO spotted in Hawaii that the FAA confirmed was not a known aircraft of any kind. Amazing stuff pic.twitter.com/4wYOqEP4qk