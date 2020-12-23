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ЦРУ верит в существование пришельцев: заявление экс-директора разведки США

США, Среда 23 декабря 2020 17:50
ЦРУ верит в существование пришельцев: заявление экс-директора разведки США
В ЦРУ заявили о существовании пришельцев (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

В Центральном разведывательном управлении США сделали заявление о существовании пришельцев. Американские СМИ массово публикуют информацию о позиции ЦРУ, ссылаясь на слова бывшего директора американской разведки Джона Бренанна.

По предположениям Бреннана, во Вселенной есть другие формы жизни. Такое заявление он сделал, судя по зафиксированными на видео неизвестным объектам. Видео хранятся в архивах разведки. Об этом пишет New York Post.

Речь идет о кадрах, которые Пентагон официально опубликовал в апреле 2020 года. На видео запечатлен неопознанный летающий объект — НЛО. Эти кадры были сняты экипажами американских боевых самолетов в разные периоды времени — в 2004 и 2015 годах. Они наблюдали объекты, движущиеся с невероятной скоростью.

НЛО засняли на видео

Как отметили в Пентагоне, три ролика с НЛО ранее уже были размещены в открытом доступе в результате "несанкционированной публикации в 2007 и 2017 годах". Но подлинность этих видео были подтверждены в ВМС США только недавно.

Напомним, в небе над Одессой люди увидели неопознанный летающий объект. По крайней мере, так показалось местным жителям.

Также мы писали о том, что недавно в поле под Киевом появился загадочный рисунок, который виден даже из космоса.

Как мы ранее сообщали, охотники за НЛО обнаружили следы пребывания инопланетян на планете Меркурий. Там они заметили древний космический корабль, который располагается в центре кратера планеты.

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