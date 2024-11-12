Гастроентеролог розповіла, чи може гастрит виникнути "від нервів"

Гастрит "від нервів" - таке можливо?

За словами лікаря, гастрит може виникати від стресу, тому що збільшується секреція адреналіну, норадреналіну, кортизолу.

А вони своєю чергою, можуть впливати на збільшення продукції соляної кислоти та зменшення синтезу простагландинів, що відповідають за захисний барʼєр у шлунку.

До того ж проблеми зі шлунково-кишковим трактом можуть проявлятися відчуттям "комка в горлі". Зокрема, комком в горлі може проявляти себе гастроезофагеальна рефлюксна хвороба.

До того ж стрес може впливати на скорочення м'язів шлунково-кишкового тракту, що призводить до посилення або послаблення моторики кишечника. Це може призвести до таких симптомів, як діарея, запор або спазми в животі.

Методи зменшення стресу

Уважність і медитація

Практики, які зосереджені на уважності, такі як медитація та вправи на глибоке дихання, можуть допомогти знизити рівень стресу та покращити загальне самопочуття.

Фізична активність

Регулярні фізичні вправи знижують рівень стресу та покращують здоров'я травлення.

Крім того, забезпечення достатньої кількості сну може допомогти організму краще справлятися зі стресом і сприяти загальному зміцненню здоров'я.

Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ)

Терапія може допомогти людям впоратися зі стресом і тривогою, потенційно зменшуючи вплив на здоров'я шлунково-кишкового тракту.

Чи потрібно для "захисту" шлунку приймати знеболювальні

Медик розповіла, що захист треба тільки тим пацієнтам, які мають скомпрометований шлунок.

Пацієнтам, які ніколи не мали скарг з боку шлунково-кишкового тракту, такої потреби немає. Наявність хелікобактерної інфекції збільшує ризик пошкоджень шлунку при прийомі нестероїдних протизапальних засобів.