Гастроэнтеролог рассказала, может ли гастрит возникнуть "от нервов"

Гастрит "от нервов" - такое возможно?

По словам врача, гастрит может возникать от стресса, так как увеличивается секреция адреналина, норадреналина, кортизола.

А они в свою очередь могут влиять на увеличение продукции соляной кислоты и уменьшение синтеза простагландинов, отвечающих за защитный барьер в желудке.

К тому же проблемы с желудочно-кишечным трактом могут проявляться ощущением "комка в горле". В частности, комком в горле может проявлять себя гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.

К тому же стресс может оказывать влияние на сокращение мышц желудочно-кишечного тракта, что приводит к усилению или ослаблению моторики кишечника. Это может привести к таким симптомам как диарея, запор или спазмы в животе.

Методы уменьшения стресса

Внимательность и медитация

Практики, сосредоточенные на внимательности, такие как медитация и упражнения на глубокое дыхание, могут помочь снизить уровень стресса и улучшить общее самочувствие.

Физическая активность

Регулярные физические упражнения снижают уровень стресса и улучшают здоровье пищеварения.

Кроме того, обеспечение достаточного количества сна может помочь организму лучше справляться со стрессом и способствовать общему укреплению здоровья.

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ)

Терапия может помочь людям справиться со стрессом и тревогой, потенциально уменьшая влияние на здоровье желудочно-кишечного тракта.

Нужно ли для "защиты" желудка принимать обезболивающие

Медик рассказала, что защита необходима только тем пациентам, которые имеют скомпрометированный желудок.

Пациентам, никогда не имевших жалоб со стороны желудочно-кишечного тракта, такой потребности нет. Наличие хеликобактерной инфекции увеличивает риск повреждений желудка при приеме нестероидных противовоспалительных средств.