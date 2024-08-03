Гастроентеролог назвала 4 продукти, які захищають організм від сонячних променів

Морква

За словами лікаря, такий овоч багатий на бета-каротин, який стимулює продукцію меланіну в шкірі.

Коренеплоди також містять значну кількість поліфенолів, вітаміну С і ніацину, що робить їх суперпродуктом для шкіри. Тонкий солодкуватий смак моркви ідеально поєднується як із солодкими, так і з солоними стравами, від випічки та смузі до тушкованого м'яса і супів.

Томати

Вони містять лікопін, який є чудовим антиоксидантом та допомагає захистити шкіру від сонячних опіків. Додавайте їх до салатів, супів, соусів чи пасти.

Помідори стимулюють вироблення колагену, що позитивно позначається на еластичності шкіри та здоров'ї суглобів і сухожиль.

Продукти з вітаміном Е

Рослинна олія, горіхи, насіння та навіть вершкове масло (до 10 г) містять вітамін Е, який запобігає сухості шкіри та передчасному старінню, а також захищає від впливу ультрафіолетового проміння.

Добова потреба дорослої людини у вітаміні Е становить близько 15 мг. Така кількість міститься в 30 г соняшникової олії або в 100 г оливкової. Але це не означає, що ми повинні набирати необхідну кількість вітаміну Е тільки з цих джерел.

Вітамін Е жиророзчинний, тому може накопичуватися в організмі і викликати інтоксикацію. Велике перевищення дози вітаміну може не запобігати, а навпаки, викликати проблеми зі здоров'ям.

Вода

Також не варто забувати про воду. Чай, кава, соки, фреші, компоти - не замінники води.

Кількість води, яку має споживати дитина протягом дня, залежить від багатьох факторів: статі, віку, рівню фізичної активності, температури повітря, погодних умов та клімату.

Єдиних норм споживання рідини немає, але ви можете орієнтуватись на загальні рекомендації щодо питного режиму для дітей: