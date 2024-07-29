В чому користь та шкода шоколаду та який вид краще обирати
Шоколад - це солодкий продукт, виготовлений з какао-бобів. Він має багато різновидів, залежно від складу та способу приготування. Основні інгредієнти шоколаду включають какао-масло, какао-порошок, цукор і, іноді, молоко. Шоколад може бути темний, молочний або білий.
Чи корисний цей смаколик, чи ні, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис сімейного лікаря Михайла Цюрака в Instagram.
В чому полягає користь шоколаду
Антиоксиданти
Темний шоколад багатий на флавоноїди, зокрема епікатехін та катехін. Ці речовини мають антиоксидантні властивості, які допомагають захистити клітини від пошкоджень та знижують ризик хронічних захворювань.
Серце та судини
Флавоноїди також сприяють покращенню кровообігу і зниженню артеріального тиску. Темний шоколад містить калій та магній, які допомагають підтримувати здоров'я серця.
Настрій
Шоколад стимулює вироблення ендорфінів - "гормонів щастя". Він також містить серотонін та триптофан, які допомагають боротися з депресією та стресом. Крім того, теобромін, що міститься в шоколаді, має легкий стимулюючий ефект.
Шкода шоколаду
Цукор та калорії
Молочний і білий шоколад містять велику кількість цукру та калорій, та малий вміст безпосередньо шоколаду, що може призвести до набору зайвої ваги та проблем з зубами.
Кофеїн
Шоколад містить кофеїн, який у великих кількостях може викликати безсоння, тривожність та прискорене серцебиття.
Алергії
У деяких людей шоколад може викликати алергічні реакції, зокрема висипання, свербіж та проблеми з травленням.
Лікар закликав знати міру у споживанні цього продукту. Віддавайте перевагу темному шоколаду з високим вмістом какао та обмежуйте споживання молочного та білого шоколаду.
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