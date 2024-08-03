Гастроэнтеролог назвала 4 продукта, которые защищают организм от солнечных лучей

Морковь

По словам врача, такой овощ богат бета-каротином, который стимулирует продукцию меланина в коже.

Корнеплоды также содержат значительное количество полифенолов, витамина С и ниацина, что делает их суперпродуктом для кожи. Тонкий сладковатый вкус моркови идеально сочетается как со сладкими, так и солеными блюдами, от выпечки и смузи до тушеного мяса и супов.

Томаты

Они содержат ликопин, который является отличным антиоксидантом и помогает защитить кожу от солнечных ожогов. Добавляйте их в салаты, супы, соусы или пасты.

Помидоры стимулируют выработку коллагена, что положительно сказывается на эластичности кожи и здоровье суставов и сухожилий.

Продукты с витамином Е

Растительное масло, орехи, семена и даже сливочное масло (до 10 г) содержат витамин Е, который предотвращает сухость кожи и преждевременное старение, а также защищает от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Суточная потребность взрослого в витамине Е составляет около 15 мг. Такое количество содержится в 30 г подсолнечного масла или в 100 г оливкового. Но это не значит, что мы должны набирать необходимое количество витамина Е только из этих источников.

Витамин Е жирорастворим, поэтому может накапливаться в организме и вызвать интоксикацию. Большое превышение дозы витамина может не предотвращать, а наоборот, вызвать проблемы со здоровьем.

Вода

Также не стоит забывать о воде. Чай, кофе, соки, фреши, компоты - не заменители воды.

Количество воды, которую потребляет ребенок в течение дня, зависит от многих факторов: пола, возраста, уровня физической активности, температуры воздуха, погодных условий и климата.

Единых норм потребления жидкости нет, но вы можете ориентироваться на общие рекомендации по питьевому режиму для детей: