Гашенко из "Дизель Шоу" рассекретил, каким был Максим Нелипа вне сцены
Актер "Дизель Шоу" Евгений Гашенко поделился теплыми воспоминаниями про своего коллегу Максима Нелипу, который погиб на фронте 12 мая.
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
"Он был искренним, веселым и интересным человеком. Очень любил что-то делать своими руками: паять, собирать, чинить - все, что касалось электроники", - подчеркнул Гашенко.
Также артист отметил, что они дружили, когда Нелипа присоединился к "Дизель Шоу" в 2017 году.
"Когда Макс был в составе "Дизель Шоу", мы дружили. И даже после его ухода некоторое время продолжали поддерживать связь", - вспомнил он.
О том, что Максим Нелипа погиб на фронте, Гашенко, как и многие другие, узнал из публикации его экс-супруги.
"О гибели Макса узнал из поста Томы Нелипы в Facebook. Потом написали в нашем общем чате", - рассказал Евгений Гашенко.
Также звезда "Дизель Шоу" подчеркнул, что Максим был неординарной личностью с нелегкой судьбой.
"Был очень творческой личностью с очень непростой судьбой. Невероятно жаль, что так получилось. Мои соболезнования родным и близким. Слава Герою!" - подытожил Гашенко.
Максим Нелипа (фото: facebook.com/dizelshow)
Напомним, Максим Нелипа знаком многим как участник команды КВН "Ковбои Политеха" и ведущий развлекательных шоу в 2000-х годах. Позже он был задействован в проектах "Дизель Студио" и снимался в эпизодических ролях в кино.
Перед войной телеведущий переживал кризис как в личной жизни, так и в профессии. Известно, что в 2020 году он развелся со своей женой Тамарой после 17 лет совместной жизни. Несмотря на это решение, они сохранили хорошие отношения и продолжали воспитывать двоих детей - сына Артема и дочь Марию.
В том же году Нелипа начал работать в Чернобыле. Там он занимал должность инженера-программиста 1 категории в группе автоматизированных систем радиационного контроля на государственном специализированном предприятии "Экоцентр", входящем в структуру зоны отчуждения.
После начала полномасштабного вторжения записался в ТРО, затем пошел добровольцем на фронт, где занимался беспилотниками.
Нелипа погиб 12 мая 2025 года во время выполнения боевого задания. 23 мая с ним простились в Киеве - в Центре культуры и искусств НТУУ "КПИ им. Игоря Сикорского", где началась его карьера как шоумена.
Также стало известно, что похоронили его на Байковом кладбище.
Максим Нелипа в ВСУ (фото: instagram.com/nelimax252)
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