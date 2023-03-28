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Так гарячі бутерброди ви ще не готували. Спосіб, що змінює все

Як приготувати гарячі бутерброди (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Гарячі бутерброди до сніданку чи вечері - крута альтернатива тій же піці. Страву готувати швидко і просто, а ваші домашні будуть просити їх знову і знову.

Рецептом поділилася кулінарка Alina FooDee у YouTube.

Складники:

  • Ковбаса - 100 г
  • Сир - 100 г
  • Цибуля - 0,5 шт.
  • Помідори - 100 г
  • Кетчуп - 1-2 ст. л.
  • Майонез – 1-2 ст. л.
  • Батон - 6-8 шматочків

Покрокове приготування

Натріть ковбасу і сир на крупній тертці. Дрібно наріжте половину цибулини.

Наріжте помідори на дрібні шматки і змішайте всі інгредієнти.

Додайте кетчуп і майонез, перемішайте. Накладіть масу на шматочки батона.

Викладіть на деко, вистелене пергаментом.

Поставте в розігріту до 10-15 хвилин духовці. Ваші смачнющі бутерброди готові!

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