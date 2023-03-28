Так гарячі бутерброди ви ще не готували. Спосіб, що змінює все

Гарячі бутерброди до сніданку чи вечері - крута альтернатива тій же піці. Страву готувати швидко і просто, а ваші домашні будуть просити їх знову і знову.
Рецептом поділилася кулінарка Alina FooDee у YouTube.
Натріть ковбасу і сир на крупній тертці. Дрібно наріжте половину цибулини.
Наріжте помідори на дрібні шматки і змішайте всі інгредієнти.
Додайте кетчуп і майонез, перемішайте. Накладіть масу на шматочки батона.
Викладіть на деко, вистелене пергаментом.
Поставте в розігріту до 10-15 хвилин духовці. Ваші смачнющі бутерброди готові!
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