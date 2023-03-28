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Так горячие бутерброды вы еще не готовили. Способ, меняющий все

Как приготовить горячие бутерброды (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Горячие бутерброды к завтраку или ужину - крутая альтернатива той же пицце. Блюдо готовить быстро и просто, а ваши домашние будут просить их снова и снова.

Рецептом поделилась кулинар Alina FooDee в YouTube.

Составляющие:

  • Колбаса - 100 г
  • Сыр - 100 г
  • Лук - 0,5 шт.
  • Помидоры - 100 г
  • Кетчуп - 1-2 ст. л.
  • Майонез - 1-2 ст. л.
  • Батон - 6-8 кусочков

Пошаговое приготовление

Натрите колбасу и сыр на крупной терке. Мелко нашинкуйте половину луковицы.

Нарежьте помидоры на маленькие куски и смешайте все ингредиенты.

Добавьте кетчуп и майонез, перемешайте. Наложите массу на кусочки батона.

Выложите на противень, выстланный пергаментом.

Поставьте в разогретую до 10-15 минут духовку. Ваши вкусные бутерброды готовы!

Раньше мы писали, как приготовить вкуснейший королевский дерун.

Также смотрите видео от кулинара, как приготовить яблочный пирог-пятиминутку.

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