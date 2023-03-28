Так горячие бутерброды вы еще не готовили. Способ, меняющий все

Горячие бутерброды к завтраку или ужину - крутая альтернатива той же пицце. Блюдо готовить быстро и просто, а ваши домашние будут просить их снова и снова.
Рецептом поделилась кулинар Alina FooDee в YouTube.
Натрите колбасу и сыр на крупной терке. Мелко нашинкуйте половину луковицы.
Нарежьте помидоры на маленькие куски и смешайте все ингредиенты.
Добавьте кетчуп и майонез, перемешайте. Наложите массу на кусочки батона.
Выложите на противень, выстланный пергаментом.
Поставьте в разогретую до 10-15 минут духовку. Ваши вкусные бутерброды готовы!
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