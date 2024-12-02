"Гарно виглядати" чи "мати гарний вигляд": яку популярну помилку у цих фразах роблять українці

Коли хочеться висловити захоплення іншою людиною чи зробити їй комплімент, перше, що приходить у голову - зовнішній вигляд. І ми кажемо: "гарно виглядаєш" або "маєш гарний вигляд". І одна з цих фраз - неправильна.
Як потрібно сказати правильно та чому ми часто робимо помилку у цих реченнях, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення редакторки Ольги Васильєвої на Facebook.
За словами редакторки, фраза "гарно виглядаєш" - це помилка і мовознавці називають її сміховинною конструкцією.
"Виглядає корова з-за причілка, а людина має вигляд". Цим висловлюванням одного мого читача можна було б почати та закінчити допис, проте доповню його аргументами професора Пономарева. Замість "гарно виглядаєш" справді треба писати "маєш гарний вигляд", - пояснює Ольга Васильєва.
Вона зазначила, що дехто хоче довести закономірність уживання слова "виглядати" у значенні російського "выглядеть", наводячи приклади з польської, білоруською, англійської та інших мов.
Але у словнику Бориса Грінченка, який є основним мірилом українськості питомих українських слів, дієслово "виглядати" у значенні "мати гарний вигляд" відсутнє.
Редакторка також навела приклади, де вказала на помилки:
"Основне значення дієслова "виглядати" - це дивитися кудись, крізь щось, вдивлятися. Говоримо та пишемо правильно", - підкреслила філологиня.
Раніше ми писали про те, чому вислів "оточуюче середовище" є неправильним та як замінити цей суржик.
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