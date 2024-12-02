"Гарно виглядати" или "мати гарний вигляд": какую популярную ошибку в этих фразах делают украинцы

По словам редактора, фраза "гарно виглядаєш" - это ошибка и языковеды называют ее уморительной конструкцией.

"Виглядає корова з-за причілка, а людина має вигляд". Этим высказыванием одного моего читателя можно было бы начать и закончить сообщение, однако дополню его аргументами профессора Пономарева. Вместо "гарно виглядаєш" действительно надо писать "маєш гарний вигляд", - объясняет Ольга Васильева.

Она отметила, что некоторые хотят доказать закономерность употребления слова виглядати" в значении русского "выглядеть", приводя примеры из польского, белорусского, английского и других языков.

Но в словаре Бориса Гринченко, который является основным мерилом украинскости удельных украинских слов, глагол "виглядати" в значении "мати гарний вигляд" отсутствует.

Редактор также привела примеры, где указала на ошибки:

Наречена виглядала чарівно - Наречена мала чарівний вигляд

Ситуація виглядає дивно - Ситуація видається дивною

Печені яблука, политі медом, виглядають апетитно - Печені яблука, политі медом, апетитні на вигляд

"Основное значение глагола "виглядати" – это смотреть куда-то, сквозь что-то, всматриваться. Говорим и пишем правильно", – подчеркнула филолог.