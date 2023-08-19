Розкішні привітання з Яблучним Спасом: листівки, СМС і картинки для найрідніших

СМС, вірші та листівки

З Яблуневим Спасом вітаємо,

Родинного тепла бажаємо.

Нехай буде ясна погода

Для вас в будь-яку пору року.

Здоров'я вас хай не підводить,

І щастя часто в хату заходить!

Нехай цей Яблучний Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить хай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

Другий Спас - серпневе свято,

Час збирати врожаї,

Янтарем згасає літо…

Теплих зим бажаю всім!

Світле, прекрасне свято сьогодні -

Яблучний Спас, Преображення Господнє.

З Яблучним Спасом я вас вітаю.

Солодкого, медового життя вам бажаю.

Бажаємо затишку вашому дому,

Хай щастя з любов’ю завжди живуть у ньому!

Хочу вас зі Спасом Яблучним привітати

І вітання найкращі передати,

Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,

Мали по вінця палкої любові!

Привітання зі Спасом в прозі й гарні картинки

Вітаю з Яблучним Спасом і побажати хочу щедрих дарів природи та багатого врожаю, великої радості душі та доброї надії серця, щирого щастя та вірного благополуччя, барвистого світу та чуйних людей на життєвому шляху.

У це світле свято бажаю миру та процвітання дому, щоб рідні ніколи не знали хвороб та напастей, а злі язики ніколи не сміли нашкодити чи зіпсувати настрій. Нехай ангели зберігають усю вашу родину.

Солодких думок, смачного життя, доброго серця, безмірного щастя, світлої надії, чистого кохання, квітучого натхнення, міцного здоров'я! Вітаю із Яблучним Спасом. Нехай Бог веде тебе життям дорогою доброти і шляхетності.

Нехай як стигле яблучко у ваші руки впаде щастя та удача. Підтримки тобі від близьких, успіхів на роботі та теплих стосунків із коханою людиною! Бажаю багато сил та здоров'я!

Вітаю з Яблучним Спасом! Бажаю відкрити нову сторінку у своєму житті, сторінку, в якій не буде печалей. Бажаю солодких яблук на столі та щасливих смішок на обличчі. Бажаю міцного здоров'я усій родині та затишку в домі.

Відеопривітання зі Спасом

Зазначимо, що вже з 2024 року після переходу ПЦУ та УГКЦ на новий церковний календар, свято Преображення відзначатиметься 6 серпня, а не 19-го.