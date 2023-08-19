Роскошные поздравления с Яблочным Спасом: открытки, СМС и картинки для самых родных

СМС, стихи и открытки

С Яблоневым Спасом поздравляем,

Семейного тепла желаем.

Да будет ясная погода

Для вас в любое время года.

Здоровье вас пусть не подводит,

И счастье часто в дом заходит!

Пусть этот Яблочный Спас

Будет радостным для вас!

Самым щедрым и счастливым.

Сделает пусть жизнь красивой.

Пусть здоровье не подводит,

А зло пусть в вашу жизнь не входит!

Яблоко - символ прекрасного,

В яблочный Спас дни чудесны,

Счастья и солнышка ясного,

Будьте все люди прелестны.

Сладкий праздник к нам спешит

В храме колокол звенит.

Яблоко в руке держи, аромат его вдыхай

Яблоневый Спас - ты молись и помогай!

Поспели яблоки в саду,

Народ собрался в храме…

К нему сегодня я приду

С созревшими плодами

И их раздам, как каждый год,

Не пропустив ни разу…

Пусть счастье нынче к вам придет!

И с Яблочным вас Спасом!

Поздравления со Спасом в прозе и красивые картинки

Поздравляю с Яблочным Спасом и пожелать хочу щедрых даров природы и богатого урожая, большой радости души и доброй надежды сердца, искреннего счастья и верного благополучия, красочного мира и отзывчивых людей на жизненном пути.

В этот светлый праздник желаю мира и процветания дома, чтобы родные никогда не знали болезней и напастей, а злые языки никогда не смели навредить или испортить настроение. Пусть ангелы хранят всю семью.

Сладких мыслей, вкусной жизни, доброго сердца, безмерного счастья, светлой надежды, чистой любви, цветущего вдохновения, крепкого здоровья! Поздравляю с Яблочным Спасом. Пусть Бог ведет тебя жизнью дорогой доброты и благородства.

Пусть как спелое яблочко в ваши руки упадет счастье и удача. Поддержки тебе от близких, успехов на работе и теплых отношений с любимым человеком! Желаю много сил и здоровья!

Поздравляю с Яблочным Спасом! Желаю открыть новую страницу в своей жизни, страницу, в которой не будет печали. Желаю сладких яблок на столе и счастливых улыбок на лице. Желаю крепкого здоровья всей семье и уюта в доме.

Видеопоздравления со Спасом

Отметим, что уже с 2024 года после перехода ПЦУ и УГКЦ на новый церковный календарь праздник Преображения будет отмечаться 6 августа, а не 19-го.