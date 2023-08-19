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Розкішні привітання з Яблучним Спасом: листівки, СМС і картинки для найрідніших

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Субота 19 серпня 2023 06:45
Розкішні привітання з Яблучним Спасом: листівки, СМС і картинки для найрідніших Як привітати рідних з Яблучним Спасом (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Яблучний Спас українці щорічно святкують 19 серпня. За церковними канонами - Преображення Господнє. Сьогодні треба їсти освячені яблука, пекти пироги, радіти, бажати добра і дарувати радість.

Наші СМС, листівки і картинки допоможуть потішити найближчих людей.

СМС, вірші та листівки

З Яблуневим Спасом вітаємо,
Родинного тепла бажаємо.
Нехай буде ясна погода
Для вас в будь-яку пору року.
Здоров'я вас хай не підводить,
І щастя часто в хату заходить!

Розкішні привітання з Яблучним Спасом: листівки, СМС і картинки для найрідніших

Нехай цей Яблучний Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!

Розкішні привітання з Яблучним Спасом: листівки, СМС і картинки для найрідніших

Другий Спас - серпневе свято,
Час збирати врожаї,
Янтарем згасає літо…
Теплих зим бажаю всім!

Розкішні привітання з Яблучним Спасом: листівки, СМС і картинки для найрідніших

Світле, прекрасне свято сьогодні -
Яблучний Спас, Преображення Господнє.
З Яблучним Спасом я вас вітаю.
Солодкого, медового життя вам бажаю.
Бажаємо затишку вашому дому,
Хай щастя з любов’ю завжди живуть у ньому!

Розкішні привітання з Яблучним Спасом: листівки, СМС і картинки для найрідніших

Хочу вас зі Спасом Яблучним привітати
І вітання найкращі передати,
Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,
Мали по вінця палкої любові!

Привітання зі Спасом в прозі й гарні картинки

Вітаю з Яблучним Спасом і побажати хочу щедрих дарів природи та багатого врожаю, великої радості душі та доброї надії серця, щирого щастя та вірного благополуччя, барвистого світу та чуйних людей на життєвому шляху.

Розкішні привітання з Яблучним Спасом: листівки, СМС і картинки для найрідніших

У це світле свято бажаю миру та процвітання дому, щоб рідні ніколи не знали хвороб та напастей, а злі язики ніколи не сміли нашкодити чи зіпсувати настрій. Нехай ангели зберігають усю вашу родину.

Розкішні привітання з Яблучним Спасом: листівки, СМС і картинки для найрідніших

Солодких думок, смачного життя, доброго серця, безмірного щастя, світлої надії, чистого кохання, квітучого натхнення, міцного здоров'я! Вітаю із Яблучним Спасом. Нехай Бог веде тебе життям дорогою доброти і шляхетності.

Розкішні привітання з Яблучним Спасом: листівки, СМС і картинки для найрідніших

Нехай як стигле яблучко у ваші руки впаде щастя та удача. Підтримки тобі від близьких, успіхів на роботі та теплих стосунків із коханою людиною! Бажаю багато сил та здоров'я!

Розкішні привітання з Яблучним Спасом: листівки, СМС і картинки для найрідніших

Вітаю з Яблучним Спасом! Бажаю відкрити нову сторінку у своєму житті, сторінку, в якій не буде печалей. Бажаю солодких яблук на столі та щасливих смішок на обличчі. Бажаю міцного здоров'я усій родині та затишку в домі.

Відеопривітання зі Спасом

Зазначимо, що вже з 2024 року після переходу ПЦУ та УГКЦ на новий церковний календар, свято Преображення відзначатиметься 6 серпня, а не 19-го.

Також читайте, яке свято випаде після переходу на новий календар.

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Яблочный Спас