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Роскошные поздравления с Яблочным Спасом: открытки, СМС и картинки для самых родных

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Суббота 19 августа 2023 06:45
Роскошные поздравления с Яблочным Спасом: открытки, СМС и картинки для самых родных Как поздравить родных с Яблочным Спасом (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Яблочный Спас украинцы ежегодно отмечают 19 августа. По церковным канонам - Преображение Господне. Сегодня нужно есть освященные яблоки, печь пироги, радоваться, желать добра и дарить радость.

Наши СМС, открытки и картинки помогут побаловать самых близких людей.

СМС, стихи и открытки

С Яблоневым Спасом поздравляем,
Семейного тепла желаем.
Да будет ясная погода
Для вас в любое время года.
Здоровье вас пусть не подводит,
И счастье часто в дом заходит!

Роскошные поздравления с Яблочным Спасом: открытки, СМС и картинки для самых родных

Пусть этот Яблочный Спас
Будет радостным для вас!
Самым щедрым и счастливым.
Сделает пусть жизнь красивой.
Пусть здоровье не подводит,
А зло пусть в вашу жизнь не входит!

Роскошные поздравления с Яблочным Спасом: открытки, СМС и картинки для самых родных

Яблоко - символ прекрасного,
В яблочный Спас дни чудесны,
Счастья и солнышка ясного,
Будьте все люди прелестны.

Роскошные поздравления с Яблочным Спасом: открытки, СМС и картинки для самых родных

Сладкий праздник к нам спешит
В храме колокол звенит.
Яблоко в руке держи, аромат его вдыхай
Яблоневый Спас - ты молись и помогай!

Роскошные поздравления с Яблочным Спасом: открытки, СМС и картинки для самых родных

Поспели яблоки в саду,
Народ собрался в храме…
К нему сегодня я приду
С созревшими плодами
И их раздам, как каждый год,
Не пропустив ни разу…
Пусть счастье нынче к вам придет!
И с Яблочным вас Спасом!

Поздравления со Спасом в прозе и красивые картинки

Поздравляю с Яблочным Спасом и пожелать хочу щедрых даров природы и богатого урожая, большой радости души и доброй надежды сердца, искреннего счастья и верного благополучия, красочного мира и отзывчивых людей на жизненном пути.

Роскошные поздравления с Яблочным Спасом: открытки, СМС и картинки для самых родных

В этот светлый праздник желаю мира и процветания дома, чтобы родные никогда не знали болезней и напастей, а злые языки никогда не смели навредить или испортить настроение. Пусть ангелы хранят всю семью.

Роскошные поздравления с Яблочным Спасом: открытки, СМС и картинки для самых родных

Сладких мыслей, вкусной жизни, доброго сердца, безмерного счастья, светлой надежды, чистой любви, цветущего вдохновения, крепкого здоровья! Поздравляю с Яблочным Спасом. Пусть Бог ведет тебя жизнью дорогой доброты и благородства.

Роскошные поздравления с Яблочным Спасом: открытки, СМС и картинки для самых родных

Пусть как спелое яблочко в ваши руки упадет счастье и удача. Поддержки тебе от близких, успехов на работе и теплых отношений с любимым человеком! Желаю много сил и здоровья!

Роскошные поздравления с Яблочным Спасом: открытки, СМС и картинки для самых родных

Поздравляю с Яблочным Спасом! Желаю открыть новую страницу в своей жизни, страницу, в которой не будет печали. Желаю сладких яблок на столе и счастливых улыбок на лице. Желаю крепкого здоровья всей семье и уюта в доме.

Видеопоздравления со Спасом

Отметим, что уже с 2024 года после перехода ПЦУ и УГКЦ на новый церковный календарь праздник Преображения будет отмечаться 6 августа, а не 19-го.

Также читайте, какой праздник выпадет после перехода на новый календарь.

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Яблочный Спас