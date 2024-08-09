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Гарік Коргородський зізнався, чому його син досі має громадянство РФ

П'ятниця 09 серпня 2024 10:45
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Гарік Коргородський зізнався, чому його син досі має громадянство РФ Гарік Коргородський (фото: instagram.com/garikkorogodski)
Автор: Іванна Пашкевич

Український бізнесмен і шоумен Гарік Коргородський пояснив, чому йог син, який з народження має російське громадянство, досі його не позбувся.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю мільйонера для YouTube-проєкту ТСН "Наодинці".

Чому син Коргородського досі має громадянство РФ

Зі слів бізнесмена, для того, щоб скасувати російське громадянство, його син повинен поїхати до країни-агресорки та відновити паспорт.

Втім, зі зрозумілих причин, зробити це неможливо.

"Російського громадянства позбутися сьогодні надто складно, майже неможливо. Щоб його позбутися, потрібен російський паспорт, його немає, бо він його не оновлював від 15 років. Громадянство не можна просто спалити, особливо коли паспорта немає. Для того, щоб сьогодні позбутися цього російського громадянства, потрібно, як кажуть юристи, на один день заїхати до Москви, оновити паспорт", - поділився Гарік.

Гарік Коргородський зізнався, чому його син досі має громадянство РФ

Гарік Коргородський із сином (фото: instagram.com/garikkorogodski)

Також він додав, що юристи гарантують, що його син зможе виїхати з РФ, однак ризикувати ніхто не збирається.

"Вони гарантують, що він виїде, але хто їх слухає, скільки коштують ці гаранти та ніхто не збирається туди їхати. Ми шукаємо будь-які шляхи позбутися російського громадянства", - сказав мільйонер.

Раніше мільйонер Корогодський зізнався, на що шкодує гроші та скільки витрачає.

Також він пригадав останню розмову із Зеленським.

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