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Гарик Коргородский признался, почему его сын до сих пор имеет гражданство РФ

Пятница 09 августа 2024 10:45
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Гарик Коргородский признался, почему его сын до сих пор имеет гражданство РФ Гарик Коргородский (фото: instagram.com/garikkorogodski)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский бизнесмен и шоумен Гарик Коргородский объяснил, почему его сын, который с рождения имеет российское гражданство, до сих пор его не лишился.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью миллионера для YouTube-проекта ТСН "Наодинці".

Почему сын Коргородского до сих пор имеет гражданство РФ

По словам бизнесмена, для того чтобы отменить российское гражданство, его сын должен поехать в страну-агрессора и восстановить паспорт.

Впрочем, по понятным причинам сделать это невозможно.

"От российского гражданства избавиться сегодня очень сложно, почти невозможно. Чтобы от него избавиться, нужен российский паспорт, его нет, потому что он его не обновлял с 15 лет. Гражданство нельзя просто сжечь, особенно когда паспорта нет. Для того, чтобы сегодня избавиться от этого российского гражданства, нужно, как говорят юристы, на один день заехать в Москву, обновить паспорт", - поделился Гарик.

Гарик Коргородский признался, почему его сын до сих пор имеет гражданство РФ

Гарик Коргородский с сыном (фото: instagram.com/garikkorogodski)

Также он добавил, что юристы гарантируют, что его сын сможет выехать из РФ, однако рисковать никто не собирается.

"Они гарантируют, что он выедет, но кто их слушает, сколько стоят эти гаранты и никто не собирается туда ехать. Мы ищем любые пути избавиться от российского гражданства", - сказал миллионер.

Ранее миллионер Корогодский признался, на что жалеет деньги и сколько тратит.

Также он вспомнил последний разговор с Зеленским.

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