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З гантелями та штангою: 6 кращих вправ для збільшення сили плечей

Тренер назвала кращі вправи для сили плечей (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Регулярні тренування з навантаженнями можуть допомогти розвинути м'язи рук та плечей. Правильні вправи допоможуть збільшити силу плечей та їх стійкість.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Тренер Джим Ментус розповів, що крім гарного вигляду, міцність плечей допомагає підвищити поставу та запобігти травмам. З віком ризик проблем із плечима зростає, але вправи можуть допомогти зберегти м’язи сильними та здоровими та полегшити повсякденну діяльність.

Крім того, м’язисті плечі можуть значно вплинути на повсякденне життя. 

(фото: eatthis.com)

Тримайте руки прямими і піднімайте гантелі на висоту плечей.

Бічні підняття (фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

Жим гантелей

Жим гантелей (фото: eatthis.com)

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фізичні вправиСпортзал