З гантелями та штангою: 6 кращих вправ для збільшення сили плечей

Регулярні тренування з навантаженнями можуть допомогти розвинути м'язи рук та плечей. Правильні вправи допоможуть збільшити силу плечей та їх стійкість.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Тренер Джим Ментус розповів, що крім гарного вигляду, міцність плечей допомагає підвищити поставу та запобігти травмам. З віком ризик проблем із плечима зростає, але вправи можуть допомогти зберегти м’язи сильними та здоровими та полегшити повсякденну діяльність.
Крім того, м’язисті плечі можуть значно вплинути на повсякденне життя.
(фото: eatthis.com)
Тримайте руки прямими і піднімайте гантелі на висоту плечей.
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
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