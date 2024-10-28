З гантелями та штангою: 6 кращих вправ для збільшення сили плечей

Тренер Джим Ментус розповів, що крім гарного вигляду, міцність плечей допомагає підвищити поставу та запобігти травмам. З віком ризик проблем із плечима зростає, але вправи можуть допомогти зберегти м’язи сильними та здоровими та полегшити повсякденну діяльність.

Крім того, м’язисті плечі можуть значно вплинути на повсякденне життя.

(фото: eatthis.com)

Тримайте руки прямими і піднімайте гантелі на висоту плечей.

Бічні підняття (фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

Жим гантелей

Жим гантелей (фото: eatthis.com)