С гантелями и штангой: 6 лучших упражнений для увеличения силы плеч

Регулярные тренировки с нагрузками могут помочь развить мышцы рук и плеч. Правильные упражнения помогут увеличить силу плеч и их стойкость.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Тренер Джим Ментус рассказал, что кроме хорошего вида, прочность плеч помогает повысить осанку и предотвратить травмы. С возрастом риск проблем с плечами растет, но упражнения могут помочь сохранить мышцы сильными и здоровыми и облегчить повседневную деятельность.
Кроме того, мускулистые плечи могут оказать значительное влияние на повседневную жизнь.
(фото: eatthis.com)
Держите руки прямыми, и поднимайте гантели на высоту плеч.
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
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