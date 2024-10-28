С гантелями и штангой: 6 лучших упражнений для увеличения силы плеч

Тренер Джим Ментус рассказал, что кроме хорошего вида, прочность плеч помогает повысить осанку и предотвратить травмы. С возрастом риск проблем с плечами растет, но упражнения могут помочь сохранить мышцы сильными и здоровыми и облегчить повседневную деятельность.

Кроме того, мускулистые плечи могут оказать значительное влияние на повседневную жизнь.

(фото: eatthis.com)

Держите руки прямыми, и поднимайте гантели на высоту плеч.

Боковые поднятия (фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

Жим гантелей

Жим гантелей (фото: eatthis.com)