RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

С гантелями и штангой: 6 лучших упражнений для увеличения силы плеч

Тренер назвала лучшие упражнения для силы плеч (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Регулярные тренировки с нагрузками могут помочь развить мышцы рук и плеч. Правильные упражнения помогут увеличить силу плеч и их стойкость.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Тренер Джим Ментус рассказал, что кроме хорошего вида, прочность плеч помогает повысить осанку и предотвратить травмы. С возрастом риск проблем с плечами растет, но упражнения могут помочь сохранить мышцы сильными и здоровыми и облегчить повседневную деятельность.

Кроме того, мускулистые плечи могут оказать значительное влияние на повседневную жизнь.

(фото: eatthis.com)

 Держите руки прямыми, и поднимайте гантели на высоту плеч.

Боковые поднятия (фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

Жим гантелей

Жим гантелей (фото: eatthis.com)

Читайте РБК-Украина в Google News
фізичні вправиСпортзал