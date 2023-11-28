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"Ганебно". Відомий телеведучий різко висловився про чоловіків, які незаконно втікають з України

Анатолій Анатоліч (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)
Автор: Іванна Пашкевич

Телеведучий Анатолій Анатоліч розкритикував чоловіків, які незаконно втікають з України. Особливо його обурюють ті, хто транслює цей процес у соцмережах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю шоумена для "Армії FM".

Як Анатолій Анатоліч ставиться до чоловіків, які втікають з України

Телеведучий засуджує тих чоловіків, зокрема, інтернет-зірок, які виїжджають з країни і розповідають своїй великій аудиторії про те, як перетнути кордон.

Анатолій Анатоліч (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

"Я проти цього. Особливо мене обурюють блогери, які ще й знімають про це відео – як вони, там, річку перепливали на кордоні з Румунією. А є великі блогери, у яких велика аудиторія. Вони прямо розповідають, як утекти з країни. Це ганебно, я, звичайно, проти цього. На законодавчому рівні має бути більш чіткий підхід до цього", - поділився він.

Сам Анатоліч має законне право покидати територію України і поїхати кудись на відпочинок, адже він є багатодітним батьком.

Анатолій Анатоліч з дружиною та дітьми (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Однак зірка не планує без нагальної потреби користуватися такою можливістю, так як вважає, що це не на часі.

"Я цим, зрозуміло що, користуюся виключно в цілях гуманітарних, тобто так поїхати, типу відпочити - я собі не можу дозволити. Морально. Хоча міг би взяти своє посвідчення багатодітного батька й десь подорожувати за кордоном. Але я розумію, що це, м'яко кажучи, не на часі, й дивно таким користуватися заради просто насолоди. Переможемо - будемо потім мандрувати, будемо жити, як раніше, тільки краще", - підсумував Анатолій.

Нещодавно Коля Сєрга відповів, що думає про артистів, які бояться їхати на фронт з виступами.

Також ми писали, що ексчоловік відомої телеведучої демобілізувався з фронту.

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