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"Позорно". Известный телеведущий резко высказался о мужчинах, которые незаконно бегут из Украины

Анатолий Анатолич (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)
Автор: Иванна Пашкевич

Телеведущий Анатолий Анатолич раскритиковал мужчин, которые незаконно бегут из Украины. Особенно его возмущают те, кто транслирует этот процесс в соцсетях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью шоумена для Армии FM.

Как Анатолий Анатолич относится к мужчинам, которые бегут из Украины

Телеведущий осуждает тех мужчин, в частности интернет-звезд, которые уезжают из страны и рассказывают своей большой аудитории о том, как пересечь границу.

Анатолий Анатолич (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

"Я против этого. Особенно меня возмущают блогеры, которые еще и снимают об этом видео - как они, там, реку переплывали на границе с Румынией. А есть большие блогеры, у которых большая аудитория. Они прямо рассказывают, как убежать из страны. Это позорно, я, конечно, против этого. На законодательном уровне должен быть более четкий подход к этому", - поделился он.

Сам Анатолич имеет законное право покидать территорию Украины и уехать куда-то на отдых, ведь он многодетный отец.

Анатолий Анатолич с женой и детьми (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Однако звезда не планирует без необходимости пользоваться такой возможностью, так как считает, что не время.

"Я этим, понятно что, пользуюсь исключительно в целях гуманитарных, то есть так уехать, типа отдохнуть - я себе не могу позволить. Морально. Хотя мог бы взять свое удостоверение многодетного отца и где-то путешествовать за границей. Но я понимаю, что это, мягко говоря, не ко времени, и удивительно таким пользоваться ради просто наслаждения. Победим - будем потом путешествовать, будем жить, как раньше, только лучше", - подытожил Анатолий.

Недавно Коля Серга ответил, что думает об артистах, которые боятся ехать на фронт с выступлениями.

Также мы писали, что экс-муж известной телеведущей демобилизовался с фронта.

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