Галицькі лазанки з грибами: неймовірно смачна та поживна страва

Страви з макаронів з Європи вперше привезла неаполітанська принцеса Бона Сфорца, яка вийшла заміж за короля Сигізмунда та переїхала до Кракова. Відтоді макарони з'явилися спочатку у Польщі, згодом й у Львові, а далі рецепти пішли мандрувати по всій Україні. Саме таким був шлях галицьких лазанок, які готують вже декілька століть.
Як приготувати смачні галицькі лазанки з грибами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler)з посиланням на Shuba.
Для подачі:
Змішайте два види борошна, 5 г солі та соду. Додайте води та замісіть тісто. Воно має бути тугим та щільним. За потреби додайте борошна.
Сформуйте кулю та щільно загорніть харчовою плівкою. Поставте в холодильник на 3-6 годин.
Тісто розкачайте качалкою в листи товщиною 1 мм. Наріжте ножем на шматки довільної форми (будь-якої, головне - однакові за розміром).
Доведіть до кипіння воду у глибокій каструлі. Підсоліть її. Злегка притрусіть борошном шматки тіста та відваріть у підсоленій воді декілька хвилин. До готовності варити не потрібно. Бо тісто буде доходити у сковорідці.
Добре промийте та наріжте гриби та відставте в бік. Подрібніть бекон на шматки. Очистіть та подрібніть цибулю та часник.
Розігрійте сковорідку з вершковим маслом. За бажанням можна використати рослинну олію. Злегка обсмажте цибулю та часник. Додайте гілочку чебрецю, обсмажте до золотавого кольору.
Покладіть у сковорідку бекон та підсмажте декілька секунд на великому вогні, разом з цибулею та часником, щоб він почав плавитися і змінювати колір до рум'яного.
Додайте у сковорідку гриби. Обсмажте все разом кілька хвилин, щоб вийшла зайва волога і гриби карамелізувалися.
Щойно зварені лазанки покладіть до сковорідки. Посоліть страву, додайте перцю та прогрійте впродовж 1 хвилини.
Викладайте лазанки на тарілку гіркою. Збризніть оливковою олією. Посипте натертим твердим сиром. Можна також прикрасити зеленню.
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