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Галицькі лазанки з грибами: неймовірно смачна та поживна страва

Як приготувати галицькі лазанки з грибами (кадр з відео)
Автор: Анна Шиканова

Страви з макаронів з Європи вперше привезла неаполітанська принцеса Бона Сфорца, яка вийшла заміж за короля Сигізмунда та переїхала до Кракова. Відтоді макарони з'явилися спочатку у Польщі, згодом й у Львові, а далі рецепти пішли мандрувати по всій Україні. Саме таким був шлях галицьких лазанок, які готують вже декілька століть.

Як приготувати смачні галицькі лазанки з грибами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler)з посиланням на Shuba.

Що вам знадобиться:

  • Борошно з твердих сортів пшениці - ½ стакана
  • Борошно пшеничне - 1 стакан
  • Сода харчова - 3 г
  • Вода - 65 г
  • Бекон - 150 г
  • Гриби лисички - 200 г
  • Масло вершкове - 40 г
  • Цибуля - 1 шт.
  • Часник - 1 зубчик
  • Чебрець, гілочка - 1 шт.
  • Сіль - до свого смаку
  • Перець чорний мелений - до свого смаку

Для подачі:

  • Сир твердий
  • Оливкова олія

Як готувати галицькі лазанки з грибами

Змішайте два види борошна, 5 г солі та соду. Додайте води та замісіть тісто. Воно має бути тугим та щільним. За потреби додайте борошна.

Сформуйте кулю та щільно загорніть харчовою плівкою. Поставте в холодильник на 3-6 годин.

Тісто розкачайте качалкою в листи товщиною 1 мм. Наріжте ножем на шматки довільної форми (будь-якої, головне - однакові за розміром).

Доведіть до кипіння воду у глибокій каструлі. Підсоліть її. Злегка притрусіть борошном шматки тіста та відваріть у підсоленій воді декілька хвилин. До готовності варити не потрібно. Бо тісто буде доходити у сковорідці.

Добре промийте та наріжте гриби та відставте в бік. Подрібніть бекон на шматки. Очистіть та подрібніть цибулю та часник.

Розігрійте сковорідку з вершковим маслом. За бажанням можна використати рослинну олію. Злегка обсмажте цибулю та часник. Додайте гілочку чебрецю, обсмажте до золотавого кольору.

Покладіть у сковорідку бекон та підсмажте декілька секунд на великому вогні, разом з цибулею та часником, щоб він почав плавитися і змінювати колір до рум'яного.

Додайте у сковорідку гриби. Обсмажте все разом кілька хвилин, щоб вийшла зайва волога і гриби карамелізувалися.

Щойно зварені лазанки покладіть до сковорідки. Посоліть страву, додайте перцю та прогрійте впродовж 1 хвилини.

Викладайте лазанки на тарілку гіркою. Збризніть оливковою олією. Посипте натертим твердим сиром. Можна також прикрасити зеленню.

 

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