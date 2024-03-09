Галицькі лазанки з грибами: неймовірно смачна та поживна страва

Що вам знадобиться:

Борошно з твердих сортів пшениці - ½ стакана

Борошно пшеничне - 1 стакан

Сода харчова - 3 г

Вода - 65 г

Бекон - 150 г

Гриби лисички - 200 г

Масло вершкове - 40 г

Цибуля - 1 шт.

Часник - 1 зубчик

Чебрець, гілочка - 1 шт.

Сіль - до свого смаку

Перець чорний мелений - до свого смаку

Для подачі:

Сир твердий

Оливкова олія

Як готувати галицькі лазанки з грибами

Змішайте два види борошна, 5 г солі та соду. Додайте води та замісіть тісто. Воно має бути тугим та щільним. За потреби додайте борошна.

Сформуйте кулю та щільно загорніть харчовою плівкою. Поставте в холодильник на 3-6 годин.

Тісто розкачайте качалкою в листи товщиною 1 мм. Наріжте ножем на шматки довільної форми (будь-якої, головне - однакові за розміром).

Доведіть до кипіння воду у глибокій каструлі. Підсоліть її. Злегка притрусіть борошном шматки тіста та відваріть у підсоленій воді декілька хвилин. До готовності варити не потрібно. Бо тісто буде доходити у сковорідці.

Добре промийте та наріжте гриби та відставте в бік. Подрібніть бекон на шматки. Очистіть та подрібніть цибулю та часник.

Розігрійте сковорідку з вершковим маслом. За бажанням можна використати рослинну олію. Злегка обсмажте цибулю та часник. Додайте гілочку чебрецю, обсмажте до золотавого кольору.

Покладіть у сковорідку бекон та підсмажте декілька секунд на великому вогні, разом з цибулею та часником, щоб він почав плавитися і змінювати колір до рум'яного.

Додайте у сковорідку гриби. Обсмажте все разом кілька хвилин, щоб вийшла зайва волога і гриби карамелізувалися.

Щойно зварені лазанки покладіть до сковорідки. Посоліть страву, додайте перцю та прогрійте впродовж 1 хвилини.

Викладайте лазанки на тарілку гіркою. Збризніть оливковою олією. Посипте натертим твердим сиром. Можна також прикрасити зеленню.