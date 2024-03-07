Варя гуцульська: старовинний рецепт наших бабусь та дідусів

Варя гуцульська - це традиційна українська страва, яку готували в родинах під час посту. Це поживний та ситний салат, якій чимось схожий на вінегрет. Але плутати ці дві страви не варто, бо вони мають різну рецептуру та походження. Перша згадка про варю з'явилася у 1899 році у дослідженнях Шухевича - на той момент вона була вже популярна.

Як готувати варю гуцульську, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео в YouTube-каналі "Карпатські шкварки".

Що вам знадобиться

Квасоля - 400 г

Квашена капуста - 200 г

Буряк - 400 г

Чорнослив - 100 г

Цибуля - 1 шт.

Олія - 70 г

Сіль, перець - до вашого смаку

Як готувати варю гуцульську

Чорнослив заливаємо гарячою водою, накриваємо кришкою та залишаємо на 20 хвилин. Це потрібно, щоб він став м'який. Якщо ви купили чорнослив м'який, то добре промийте його теплою водою від пилу та бруду.

3-4 буряки відварюємо до готовності, чистимо та нарізаємо кубиками. Також потрібно відварити велику білу квасолю.

Квашену капусту віджимаємо від соку та трошки нарізаємо. Цибулю чистимо та нарізаємо тоненькими півкільцями. Трошки потрібно пом'яти цибулю руками - вона пустить сік і стане м'якішою.

Цибулю складаємо в салатник. Зливаємо воду з чорносливу, підсушуємо його і дрібно нарізаємо. Потім додаємо до цибулі. Наступною додаємо квасолю. Далі додаємо буряк і квашену капусту. При потребі - солимо та перчимо. Заправляємо салат олією.

Коли всі інгредієнти зібрані - перемішуємо салат, щоб отримати неповторний насичений смак.