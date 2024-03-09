Галицкие лазанки с грибами: невероятно вкусное и питательное блюдо

Блюда из макарон из Европы впервые привезла неаполитанская принцесса Бона Сфорца, которая вышла замуж за короля Сигизмунда и переехала в Краков. С тех пор макароны появились сначала в Польше, потом и во Львове, а дальше рецепты пошли путешествовать по всей Украине. Именно таким был путь галицких лазанок, которые готовят уже несколько столетий.
Как приготовить вкусные галицкие лазанки с грибами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Shuba.
Для подачи:
Смешайте два вида муки, 5 г соли и соды. Добавить воды и замесить тесто. Оно должно быть тугим и плотным. При необходимости добавьте муку.
Сформируйте шар и плотно заверните пищевой пленкой. Поставьте в холодильник на 3-6 часов.
Тесто раскатайте скалкой в листы толщиной 1 мм. Нарежьте ножом на куски произвольной формы (любой, главное - одинаковые по размеру).
Доведите воду до кипения в глубокой кастрюле. Подсолите ее. Слегка посыпьте мукой куски теста и отварите в подсоленной воде несколько минут. До готовности варить не нужно. Так как тесто будет доходить в сковороде.
Хорошо промойте грибы и нарежьте и отставьте в сторону. Размельчите бекон на куски. Очистите и измельчите лук и чеснок.
Разогрейте сковороду со сливочным маслом. При желании можно использовать растительное масло. Слегка обжарьте лук и чеснок. Добавьте веточку тимьяна, обжарьте до золотистого цвета.
Положите в сковороду бекон и поджарьте несколько секунд на большом огне вместе с луком и чесноком, чтобы он начал плавиться и менять цвет до румяного.
Добавьте в сковороду грибы. Обжарьте все вместе несколько минут, чтобы ушла лишняя влага и грибы карамелизовались.
Сваренные лазанки положите в сковороду. Посолите блюдо, добавьте перца и прогрейте 1 минуту.
Выкладывайте лазанки на тарелку горкой. Сбрызните оливковым маслом. Посыпьте натертым сыром. Можно украсить зеленью.
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