Галицкая хозяйка поделилась рецептом постных пончиков, которые не черствеют
Пончики на Сочельник должны быть постными, так же как и остальные обрядовые блюда. Но даже эта сдоба без яиц и молока выйдет пышной и долго не будет черстветь, если приготовить ее по проверенному рецепту.
Уникальным рецептом постных пончиков на Сочельник поделилась галицкая хозяйка и автор кулинарных книг Леся Кравецкая у себя на странице в Facebook.
Постные пончики с картофельного пюре
"Делюсь своим любимым рецептом постных пончиков на картофельном пюре. Такие готовят на Сочельник, потому что они постные - без яиц и молочных продуктов, как все традиционные все блюда на праздничном столе. В отличие от других постных пончиков, эти не черствеют быстро, получаются очень вкусными и пухлыми. Даже трудно посчитать, сколько хозяек уже готовило по этому рецепту и остались очень довольны. Попробуйте и вы - не пожалеете", - пишет кулинарка.
Ингредиенты:
- вода - 200 мл
- пюре картофельное - 200 мл
- дрожжи свежие - 35 г
- сахар - 3/4 стакана
- соль - 1/2 ч. л.
- мука
- масло - 50 мл
- спирт - 1 ст. л.
Как приготовить:
- Воду примерно температуры 36 градусов соедините с раскрошенными дрожжами, 2 столовыми ложками сахара и 2 столовыми ложками муки. Оставьте в теплом месте на 10 минут.
- Добавьте теплое картофельное пюре жидкой консистенции. Вмешайте стакан муки и оставьте в теплом месте на 1 час. Тесто должно сильно подрасти.
- Добавьте масло, соль, оставшийся сахар, спирт. Вмешайте столько муки, чтобы тесто было очень мягким, чуть-чуть липким. Лишней муки не примешивайте. А чтобы тесто не сильно прилипало к рукам, смазывайте его маслом.
- Поставьте тесто на 30-40 минут в теплое место и накройте полотенцем. Далее раскатайте тесто толщиной 2-2,5 см и стаканом вырежьте пончики. Дайте подойти им в теплом месте в течение 15-20 минут.
- Обжаривайте во фритюре на огне ниже среднего. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.
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