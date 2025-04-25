Galaxy S25 Edge уже на підході. Samsung розкрила дату виходу і ціну флагмана

Сайт Financial News повідомляє, що смартфон Galaxy S25 Edge буде представлений 13 травня на спеціальному заході Unpacked. Видання також зазначає, що реліз пристрою відбудеться 23 травня в Китаї та Південній Кореї, а потім - 30 травня в усьому світі, включно зі США.

Повідомляється, що стартова ціна телефону складе 1209 доларів за модель з 256 ГБ пам'яті, а версія з 512 ГБ коштуватиме близько 1339 доларів. За даними джерела, моделі з 1 ТБ пам'яті не буде.

Galaxy S25 Edge, за чутками, матиме товщину всього 5,84 мм, але при цьому отримає дисплей діагоналлю 6,7 дюйма. Серед інших передбачуваних характеристик - чип Snapdragon 8 Elite, акумулятор ємністю 3 900 або 4 000 мА/год і подвійна камера на 200 МП і 50 МП.

Передбачувані характеристики смартфона

Смартфон Galaxy S25 Edge побудований на базі восьмиядерного процесора Snapdragon 8 Elite for Galaxy, виконаного за архітектурою Oryon. Його тактова частота досягає 4,46 ГГц, що гарантує одну з найвищих продуктивностей серед сучасних флагманів.

На відміну від інших моделей серії S25, версія Edge отримала всього дві основні камери. Згідно з наявною інформацією, пристрій оснащений основним сенсором на 200 МП і ультраширококутною камерою на 12 МП.

Хоча офіційні дані про товщину корпусу поки не представлені, витоки свідчать про вражаюче тонкий корпус - всього 5,8 мм. Такої компактності вдалося досягти за рахунок зменшеного акумулятора - його ємність становить 3 900 мА/год.

Новинка буде доступна в трьох колірних варіантах: Titanium Jet Black, Titanium Silver і Titanium Icy Blue - таких самих, як у моделі S25 Ultra. Можливість появи додаткових кольорів, які ексклюзивно продаватимуться на сайті Samsung, поки що залишається під питанням.

Galaxy S25 Edge (фото: Android Authority)