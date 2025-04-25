Galaxy S25 Edge уже на подходе. Samsung раскрыла дату выхода и цену флагмана

Сайт Financial News сообщает, что смартфон Galaxy S25 Edge будет представлен 13 мая на специальном мероприятии Unpacked. Издание также отмечает, что релиз устройства состоится 23 мая в Китае и Южной Корее, а затем - 30 мая по всему миру, включая США.

Сообщается, что стартовая цена телефона составит 1209 долларов за модель с 256 ГБ памяти, а версия с 512 ГБ будет стоить около 1339 долларов. По данным источника, модели с 1 ТБ памяти не будет.

Galaxy S25 Edge, по слухам, будет иметь толщину всего 5,84 мм, но при этом получит дисплей диагональю 6,7 дюйма. Среди других предполагаемых характеристик - чип Snapdragon 8 Elite, аккумулятор емкостью 3 900 или 4 000 мА/ч и двойная камера на 200 МП и 50 МП.

Предполагаемые характеристики смартфона

Смартфон Galaxy S25 Edge построен на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 8 Elite for Galaxy, выполненного по архитектуре Oryon. Его тактовая частота достигает 4,46 ГГц, что гарантирует одну из самых высоких производительностей среди современных флагманов.

В отличие от других моделей серии S25, версия Edge получила всего две основные камеры. Согласно имеющейся информации, устройство оснащено основным сенсором на 200 МП и ультраширокоугольной камерой на 12 МП.

Хотя официальные данные о толщине корпуса пока не представлены, утечки говорят о впечатляюще тонком корпусе - всего 5,8 мм. Такой компактности удалось достичь за счет уменьшенного аккумулятора - его емкость составляет 3 900 мА/ч.

Новинка будет доступна в трех цветовых вариантах: Titanium Jet Black, Titanium Silver и Titanium Icy Blue- таких же, как у модели S25 Ultra. Возможность появления дополнительных цветов, которые будут эксклюзивно продаваться на сайте Samsung, пока остается под вопросом.

Galaxy S25 Edge (фото: Android Authority)