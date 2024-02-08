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Гаджети для в'язнів. Які пристрої дозволяють українцям у колоніях і СІЗО (фото)

Установи виконання покарань в Україні відрізняються від "голлівудських" (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Що дозволяють мати при собі в'язням в українських тюрмах і СІЗО, а також якими гаджетами вони можуть користуватися - знають не всі. Попри поширену думку щодо "суцільних заборон і обмежень", деякі найважливіші прилади у житті правопорушників все ж таки залишаються.

РБК-Україна (проект Styler) дослідило звіти за результатами моніторингових візитів Харківської правозахисної групи до різних установ виконання покарань і розповідає, на які гаджети в тюрмах і СІЗО України заборони немає.

Телефони, планшети і ПК

У деяких виправних установах ув'язненим українцям дозволяють користуватися мобільними телефонами (без sim-карт), стаціонарними телефонами (після отримання спеціального дозволу), планшетами або комп'ютерами (ноутбуками) без доступу в мережу.

Водночас у низці закладів обладнані спеціальні приміщення з роутерами, які дозволяють скористатися доступом в інтернет.

Покровська виправна колонія №17 (фото: khpg.org)

Харківський слідчий ізолятор (фото: khpg.org)

Дніпровська виправна колонія №89 (фото: khpg.org)

Дніпровська установа виконання покарань №4 (фото: khpg.org)

Сумська виправна колонія №116 (фото: khpg.org)

Івано-Франківська установа виконання покарань №12 (фото: khpg.org)

Побутова техніка

У звичайних камерах, платних камерах, кімнатах відпочинку, харчоблоках чи інших приміщеннях в'язні можуть мати доступ до телевізорів, мікрохвильових печей, електроплит, електричних чайників, холодильників, пральних машин і т.ін.

Дніпровська установа виконання покарань №4 (фото: khpg.org)

Харківський слідчий ізолятор (фото: khpg.org)

Менська виправна колонія №91 (фото: khpg.org)

Конотопський виправний центр №130 (фото: khpg.org)

Медичні прилади

Деякі медичні частини обладнані більш-менш "живими" приладами для діагностування чи лікування захворювань.

Сумська виправна колонія №116 (фото: khpg.org)

Роменська виправна колонія №56 (фото: khpg.org)

Все, що потрібно для виробництва

Якщо виправна установа має те чи інше виробництво, ув'язнені, що там працюють, мають доступ до наявних там електричних інструментів - токарних станків, швейних машинок, та інших електроприладів.

Софіївська виправна колонія №45 (фото: khpg.org)

Конотопський виправний центр №130 (фото: khpg.org)

Коломийська виправна колонія №41 (фото: khpg.org)

Нагадаємо, раніше ми розповідали та показували, як виглядають кімнати побачень у колоніях і СІЗО.

Читайте також, як і чим годують в'язнів в українських колоніях і СІЗО.

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