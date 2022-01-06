Гадания в январе 2022: в какие дни и как можно узнать свою судьбу

Январские гадания используют уже очень много лет, и они считаются самыми точными. На праздники гадают на суженого, на судьбу, на свое будущее.

Когда гадают в январе и какие способы узнать свою судьбу используют – читайте в материале ниже.

Когда нужно гадать

В январе самыми лучшими гаданиями считаются 6 и 18 января. Это период от Рождественского до Крещенского сочельников. Гадать можно в любой вечер в этот период, но самыми лучшими датами считаются именно 6 и 18 января.

Ответы на свои вопросы можно получить от светлых сил, а с 15 по 17 января стоит быть осторожнее, так как могут проявиться и темные силы. В эти дни нельзя использовать для гаданий зеркала.

6 и 18 января самыми точными гаданиями считаются на любовь. 7 и 19 января нужно использовать быстрые варианты гадания и не использовать обычные карты или карты Таро.

Гадания в ночь на Рождество

Гадания на кутье

Если каша вылезает из горшка или он треснул в печи – к неприятностям.

Если кутья мелкая и светлая – ждите в доме беды.

Если кутья покраснела – к счастью и удаче

В ночь на Рождество девушки выходят с ложкой кутьи на улицу. Ложку прячут под одеждой и ждут первого встречного. Как зовут прохожего, так и мужа будут звать.

Гадание на суженого

1. Придумайте вопрос, на который можно получить ответ "да" или "нет". Наберите первый случайный номер на телефоне и слушайте, что вам ответят.

Если ответил мужчина, спросите его имя – так будут звать вашего суженного.

2. Приготовьте три чашки. В одну положите цветок, во вторую – ленту, в третью – кольцо. Не глядя девушка должна выбрать одну чашку.

Кольцо символизирует свадьбу в скором времени, лента – ходить в девках еще год, цветок – девушка скоро получит предложение.

3. На листках пишут имена потенциальных кавалеров, реальных. Потом их переворачивают и сверху раскладывают колоду карт. Под каждой картой должно оказаться по три бумажки.

Красные масти – симпатия взаимна.

Одна или две черной масти – мужчина сомневается в чувствах или боится признаться.

Черные масти – нет взаимной симпатии.

4. Возьмите из колоды карт четыре короля или четыре валета и загадайте на каждого определенного мужчину. Положите их под подушку со словами: "Во сне ко мне явись, во всей красе покажись, имя свое назови, сердце свое подари".

Утром наугад вытаскивайте одну карту – по ней вы поймете, кто думает о вас и мечтает о встрече.

5. Еще одно гадание с колодой карт. Положите колоду карт на ночь под подушку и скажите: "Суженый мой, явись ко мне во сне, дай о себе знать". И сразу ложитесь спать и ни с кем не разговаривайте.

Утром вытаскивайте одну карту наугад из-под подушки. Черви говорят о том, что суженый уже есть в вашей жизни или совсем скоро появится и эта встреча может стать случайной.

Пики – в вашей жизни скоро появится любимый человек, но чувства будут невзаимными или отношения не сложатся.

Крести – встреча с любимым будет нескоро, но она будет неожиданной.

Бубны – вы познакомитесь с мужем через друзей, знакомых или родственников. Чувства будут сильными, а союз крепким.

6. Смастерите два бумажных кораблика и напишите на них свое имя и имя возлюбленного. Пустите их в таз или ванну.

Если вместе поплывут – быть вам вместе, один поплыл, а второй остался – будут трудности в отношениях, поплыли в разные стороны – расстанетесь, остались на месте – все у вас будет хорошо.

Гадания на будущее

1. Возьмите предметы, которые символизируют деньги, любовь, удачу. Положите их в шапку или коробку.

Перемешайте и вытягивайте по очереди, приговаривая: "Первый предмет на ближайшее будущее покажет, второй – далекое будущее покажет, третий – покажет, что завтра ждет".

2. Подумайте о своем будущем, представьте его, а потом возьмите с полки любую книгу и с закрытыми глазами откройте наугад и поставьте палец на любой строчке.

Фраза из книги вам подскажет ответ. Картинку придется расшифровать, а пустая страница говорит о том, что будущее будет зависеть от ваших поступков.

3. Возьмите старую газету, свечу и плоскую тарелку. Подожгите газету и положите ее на тарелку. Потом с этой тарелкой пройдитесь вдоль стены и смотрите на тень. Если увидите круг – столкнетесь с трудностями и проблемами с финансами.

Если увидите размытую тень – вас ждут крупные финансовые потери или увольнение с работы.

Облако – ваши желания скоро начнут исполняться. Треугольники и квадраты говорят о скорых романтических отношениях, о новой любви.

Змея предупреждает о предателе в вашем окружении. Бант – о скорой свадьбе. Сердце – кто-то тайно в вас влюблен и скоро признается в этом.

Гадания на судьбу

1. Вырежьте картинки, которые символизируют ваши мечты на будущий год. Чем их будет больше, тем лучше. Это могут предметы, люди, события, действия, страны, места.

Поместите их в непрозрачную коробку на ночь у кровати. Утром вытаскивайте по одной на каждый месяц года.

2. Ночью возьмите восковую свечу и миску с водой. Растопите воск и вылейте его в воду, а потом внимательно изучайте фигуры. Они расскажут, что вас ждет в будущем.