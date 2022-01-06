Гадания в январе 2022: в какие дни и как можно узнать свою судьбу
Январские гадания используют уже очень много лет, и они считаются самыми точными. На праздники гадают на суженого, на судьбу, на свое будущее.
Когда гадают в январе и какие способы узнать свою судьбу используют – читайте в материале ниже.
Когда нужно гадать
В январе самыми лучшими гаданиями считаются 6 и 18 января. Это период от Рождественского до Крещенского сочельников. Гадать можно в любой вечер в этот период, но самыми лучшими датами считаются именно 6 и 18 января.
Ответы на свои вопросы можно получить от светлых сил, а с 15 по 17 января стоит быть осторожнее, так как могут проявиться и темные силы. В эти дни нельзя использовать для гаданий зеркала.
6 и 18 января самыми точными гаданиями считаются на любовь. 7 и 19 января нужно использовать быстрые варианты гадания и не использовать обычные карты или карты Таро.
Гадания в ночь на Рождество
Гадания на кутье
Если каша вылезает из горшка или он треснул в печи – к неприятностям.
Если кутья мелкая и светлая – ждите в доме беды.
Если кутья покраснела – к счастью и удаче
В ночь на Рождество девушки выходят с ложкой кутьи на улицу. Ложку прячут под одеждой и ждут первого встречного. Как зовут прохожего, так и мужа будут звать.
Гадание на суженого
1. Придумайте вопрос, на который можно получить ответ "да" или "нет". Наберите первый случайный номер на телефоне и слушайте, что вам ответят.
Если ответил мужчина, спросите его имя – так будут звать вашего суженного.
2. Приготовьте три чашки. В одну положите цветок, во вторую – ленту, в третью – кольцо. Не глядя девушка должна выбрать одну чашку.
Кольцо символизирует свадьбу в скором времени, лента – ходить в девках еще год, цветок – девушка скоро получит предложение.
3. На листках пишут имена потенциальных кавалеров, реальных. Потом их переворачивают и сверху раскладывают колоду карт. Под каждой картой должно оказаться по три бумажки.
Красные масти – симпатия взаимна.
Одна или две черной масти – мужчина сомневается в чувствах или боится признаться.
Черные масти – нет взаимной симпатии.
4. Возьмите из колоды карт четыре короля или четыре валета и загадайте на каждого определенного мужчину. Положите их под подушку со словами: "Во сне ко мне явись, во всей красе покажись, имя свое назови, сердце свое подари".
Утром наугад вытаскивайте одну карту – по ней вы поймете, кто думает о вас и мечтает о встрече.
5. Еще одно гадание с колодой карт. Положите колоду карт на ночь под подушку и скажите: "Суженый мой, явись ко мне во сне, дай о себе знать". И сразу ложитесь спать и ни с кем не разговаривайте.
Утром вытаскивайте одну карту наугад из-под подушки. Черви говорят о том, что суженый уже есть в вашей жизни или совсем скоро появится и эта встреча может стать случайной.
Пики – в вашей жизни скоро появится любимый человек, но чувства будут невзаимными или отношения не сложатся.
Крести – встреча с любимым будет нескоро, но она будет неожиданной.
Бубны – вы познакомитесь с мужем через друзей, знакомых или родственников. Чувства будут сильными, а союз крепким.
6. Смастерите два бумажных кораблика и напишите на них свое имя и имя возлюбленного. Пустите их в таз или ванну.
Если вместе поплывут – быть вам вместе, один поплыл, а второй остался – будут трудности в отношениях, поплыли в разные стороны – расстанетесь, остались на месте – все у вас будет хорошо.
Гадания на будущее
1. Возьмите предметы, которые символизируют деньги, любовь, удачу. Положите их в шапку или коробку.
Перемешайте и вытягивайте по очереди, приговаривая: "Первый предмет на ближайшее будущее покажет, второй – далекое будущее покажет, третий – покажет, что завтра ждет".
2. Подумайте о своем будущем, представьте его, а потом возьмите с полки любую книгу и с закрытыми глазами откройте наугад и поставьте палец на любой строчке.
Фраза из книги вам подскажет ответ. Картинку придется расшифровать, а пустая страница говорит о том, что будущее будет зависеть от ваших поступков.
3. Возьмите старую газету, свечу и плоскую тарелку. Подожгите газету и положите ее на тарелку. Потом с этой тарелкой пройдитесь вдоль стены и смотрите на тень. Если увидите круг – столкнетесь с трудностями и проблемами с финансами.
Если увидите размытую тень – вас ждут крупные финансовые потери или увольнение с работы.
Облако – ваши желания скоро начнут исполняться. Треугольники и квадраты говорят о скорых романтических отношениях, о новой любви.
Змея предупреждает о предателе в вашем окружении. Бант – о скорой свадьбе. Сердце – кто-то тайно в вас влюблен и скоро признается в этом.
Гадания на судьбу
1. Вырежьте картинки, которые символизируют ваши мечты на будущий год. Чем их будет больше, тем лучше. Это могут предметы, люди, события, действия, страны, места.
Поместите их в непрозрачную коробку на ночь у кровати. Утром вытаскивайте по одной на каждый месяц года.
2. Ночью возьмите восковую свечу и миску с водой. Растопите воск и вылейте его в воду, а потом внимательно изучайте фигуры. Они расскажут, что вас ждет в будущем.
Напомним, ранее мы писали о том, как нужно правильно встретить и отметить Рождество Христово.
А также рассказывали о том, какие появились необычные колядки на Рождество.