Ворожіння в січні 2022: в які дні і як можна дізнатися свою долю

Січневі ворожіння використовують вже дуже багато років, і вони вважаються найточнішими. На свята ворожать на судженого, на долю, на своє майбутнє.

Коли ворожать в січні і які способи дізнатися свою долю використовують – читайте в матеріалі нижче.

Коли потрібно гадати

У січні найкращими ворожіннями вважаються 6 і 18 січня. Це період від Різдвяного до Водохресного святвечорів. Гадати можна в будь-який вечір в цей період, але найкращими датами вважаються саме 6 і 18 січня.

Відповіді на свої питання можна отримати від світлих сил, а з 15 по 17 січня варто бути обережніше, оскільки можуть проявитися і темні сили. У ці дні не можна використовувати для ворожінь дзеркала.

6 і 18 січня найточнішими ворожіннями вважаються на любов. 7 і 19 січня потрібно використовувати швидкі варіанти ворожіння і не використовувати звичайні карти або карти Таро.

Ворожіння в ніч на Різдво

Ворожіння на куті

Якщо каша вилазить з горщика або він тріснув в печі – до неприємностей.

Якщо кутя дрібна і світла – чекайте в будинку біди.

Якщо кутя почервоніла - на щастя та удачі

У ніч на Різдво дівчата виходять з ложкою куті на вулицю. Ложку ховають під одягом і чекають першого зустрічного. Як звуть перехожого, так і чоловіка будуть кликати.

Ворожіння на судженого

1. Придумайте питання, на який можна отримати відповідь "Так" або "ні". Наберіть перший випадковий номер на телефоні та слухайте, яку вам дадуть відповідь.

Якщо відповів чоловік, запитайте його ім'я – так зватимуть вашого судженого.

2. Приготуйте три чашки. В одну покладіть квітку, в другу – стрічку, в третю – кільце. Не дивлячись дівчина повинна вибрати одну чашку.

Кільце символізує весілля незабаром, стрічка - ходити в дівках ще рік, квітка - дівчина скоро отримає пропозицію.

3. На листках пишуть імена потенційних кавалерів, реальних. Потім їх перевертають і зверху розкладають колоду карт. Під кожною картою повинно виявитися по три папірці.

Червоні масті - симпатія взаємна.

Одна або дві чорної масті – чоловік сумнівається в почуттях або боїться зізнатися.

Чорні масті - немає взаємної симпатії.

4. Візьміть з колоди карт чотири королі або чотири валети та загадайте на кожного певного чоловіка. Покладіть їх під подушку зі словами: "уві сні до мене з'явися, у всій красі покажися, ім'я своє назви, серце своє подаруй".

Вранці навмання витягуйте одну карту - по ній ви зрозумієте, хто думає про вас і мріє про зустріч.

5. Ще одне ворожіння з колодою карт. Покладіть колоду карт на ніч під подушку і скажіть: "Суджений мій, з'явися до мене уві сні, дай про себе знати". І відразу лягайте спати та ні з ким не розмовляйте.

Вранці витягуйте одну карту навмання з-під подушки. Черви говорять про те, що суджений вже є у вашому житті або зовсім скоро з'явиться і ця зустріч може стати випадковою.

Піки - у вашому житті скоро з'явиться кохана людина, але почуття будуть невзаємними або відносини не складуться.

Хрести - зустріч з коханим буде нескоро, але вона буде несподіваною.

Бубни - ви познайомитеся з чоловіком через друзів, знайомих або родичів. Почуття будуть сильними, а союз міцним.

6. Змайструєте два паперових кораблики та напишіть на них своє ім'я та ім'я коханого. Пустіть їх в таз або ванну.

Якщо разом попливуть - бути вам разом, один поплив, а другий залишився - будуть труднощі у відносинах, попливли в різні боки – розлучитеся, залишилися на місці – все у вас буде добре.

Ворожіння на майбутнє

1. Візьміть предмети, які символізують гроші, любов, удачу. Покладіть їх в шапку або коробку.

Перемішайте і витягайте по черзі, примовляючи: "Перший предмет на найближче майбутнє покаже, другий – далеке майбутнє покаже, третій – покаже, що завтра чекає".

2. Подумайте про своє майбутнє, уявіть його, а потім візьміть з полиці будь-яку книгу і з закритими очима відкрийте навмання і поставте палець на будь-якому рядку.

Фраза з книги вам підкаже відповідь. Картинку доведеться розшифрувати, а порожня сторінка говорить про те, що майбутнє буде залежати від ваших вчинків.

3. Візьміть стару газету, свічку і плоску тарілку. Підпаліть газету і покладіть її на тарілку. Потім з цією тарілкою пройдіться уздовж стіни та дивіться на тінь. Якщо побачите коло - зіткнетеся з труднощами та проблемами з фінансами.

Якщо побачите розмиту тінь - вас чекають великі фінансові втрати або звільнення з роботи.

Хмара - ваші бажання скоро почнуть виконуватися. Трикутники та квадрати говорять про швидкі романтичні стосунки, про нову любов.

Змія попереджає про зрадника у вашому оточенні. Бант - про швидке весілля. Серце - хтось таємно в вас закоханий і скоро зізнається в цьому.

Ворожіння на долю

1. Виріжте картинки, які символізують ваші мрії на майбутній рік. Чим їх буде більше, тим краще. Це можуть предмети, люди, події, дії, країни, місця.

Помістіть їх у непрозору коробку на ніч біля ліжка. Вранці витягуйте по одній на кожен місяць року.

2. Вночі візьміть воскову свічку і миску з водою. Розтопіть віск і вилийте його в воду, а потім уважно вивчайте фігури. Вони розкажуть, що вас чекає в майбутньому.