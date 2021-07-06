Гадания на Ивана Купала: лучшие способы привлечь любовь, деньги и счастье в свою жизнь

Гадания в ночь на Ивана Купала имеют особую силу. Этот народный праздник издревле считался мистическим, ведь раньше он был связан с днем летнего солнцестояния. В этот сакральный праздник открываются особые энергетические потоки, поэтому все наши мысли и желания усиливаются.

Как правильно гадать в ночь с 6 на 7 июля, чтобы привлечь любовь, достаток и счастье в свою жизнь - читайте далее в нашем материале.

Обряды на любовь

Гадание со свечой. Этот обряд считается очень древним способом девушек привлечь в свою жизнь это прекрасное чувство. Для него нужно взять красную свечу, поставить ее на блюдце, зажечь и подождать пока с нее не закапает воск.

Как только это начнет происходить, необходимо прочитать заговор: "Растает свеча, но не растает вера моя в любовь. Да подарит мне матушка-природа мужчину, счастье и веру в светлое чувство".

После этого не нужно гасить свечу сразу, а дать ей погореть еще несколько минут.

Приворотное зелье из трав. Ивана Купала еще называют Иваном-травником, так как в этот день, считалось, травы обретают особую силу, в том числе и для привлечения любви. Для такого обряда нужно было взять мяту и душицу, из которых нужно приготовить "приворотное зелье".

Залейте 50 грамм смеси этих двух трав кипятком и дайте постоять полчаса. Добавьте несколько капель настойки в напиток мужчине, который вам нравится. При этом произнесите: "Теперь ты мой навек, мой любимый человек. Купальский сок тебя привяжет да верный путь тебе укажет".

Немного отвара можно добавить себе в еду, приговаривая "Матушка-природа, сделай меня краше".

Как привлечь здоровье

Для этого взрослые женщины на Ивана Купала отправлялись собирать травы. Считалось, что в этот период растения имеют целебную силу и могут защитить дом и укрепить здоровье.

Собирая, нужно приговаривать: "Зілля на поміч". Самыми целебными считаются любисток, барвинок, василек, рута, жасмин, мята.

Обряды на деньги и удачу

Обряд на деньги и успех в работе. Для этого в ночь с 6 на 7 июля нужно положить несколько монеток в стакан с водой, а потом поставить его на подоконник до утра.

Утром следует взять монетки и положить их в кошелек, но отдельно от остальных. Одну из них можно взять себе, остальные - отдать близким. При этом произнесите: "Иван Купала, для тебя я ночью монетки искупала. Теперь они чисты, помогут спасти от нищеты".

Как привлечь удачу. Примите душ или ванну в ночь на 7 июля. При этом нужно произнести: "Смываю прошлое, новое принимаю. На Ивана Купала жизнь свою изменяю". Представьте при этом, что все плохое уходит от вас, а хорошее - входит в вашу жизнь вместе с чистой водой.