Футбольный матч между Украиной и Италией пытались сорвать собаки и лошадь (видео)

В Полтавской области прошел футбольный матч между Украиной и Италией в рамках отборочного поединка на Дефлимпиаду 2021 (соревнования людей с нарушениями слуха). При этом игру пытались саботировать местные животные.

"Несмотря на поражение 0:3 - итальянцы явно надолго запомнят этот матч", - говорится в сообщении.

В первом тайме на футбольное поле выбежали две собаки, а во втором - лошадь. Пришлось выгонять животных с поля, чтобы продолжить игру. Курьезный инцидент попал на видео.

Напомним, львовский национальный университет ветеринарной медицины удерживает животных в ужасных условиях. У них нет воды и они находятся в экскрементах.

Зоозащитники говорят, что такие условия для телят нарушают украинское законодательство. В частности, соответствующее сообщение в сети вызвало большой резонанс.

Зоозащитники обратились с заявлением для внеплановой проверки фермы в Госпродпотребслужбу, Госэкоинспекцию и полицию.

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