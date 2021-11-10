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На футбольном матче среди юношей произошла серьезная потасовка: дрались даже родители (видео)

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Среда 10 ноября 2021 08:01
На футбольном матче среди юношей произошла серьезная потасовка: дрались даже родители (видео) Фото: на футбольном поле произошла массовая драка (скриншот с видео)
Автор: Роман Мирончук

Во время матча юношеского чемпионата Украины по футболу среди команд, возраст игроков в которых не превышает 17-ти лет, произошла массовая драка, в которой приняли участие даже родители игроков "Интера" из Днепра и "Мариуполя".

Подробней об инциденте читайте в материале Styler ниже.

Массовая драка на футбольном поле началась на 69-й минуте матча. Сначала произошел фол, завелись игроки, а потом к ним подключились родители и близкие, которые сидели на трибунах.

Когда все успокоились, арбитр не стал продолжать игру и увел всех игроков обеих команд с поля. Матч остановили, когда счет на табло был 2:1 в пользу "Мариуполя".

Массовая драка на футбольном поле (видео: YouTube)

Напомним, в одном из украинских магазинов секонд-хенда двое покупателей устроили драку. Парни не поделили футболку. Потасовку в магазине сняли на видео.

Один парень повалил другого на коробку с товаром, и собирался нанести удар, но разборонить забияк вызвался мужчина, который забрал футболку раздора и отошел в сторону.

Мы также писали о том, что в Киеве между двумя компаниями произошла массовая драка из-за места в очереди возле "Киев Фуд Маркета".

На видео было видно, как несколько парней наносили удары друг другу по лицу. А в это время люди из длинной очереди наблюдали за происходящим.

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