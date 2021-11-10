На футбольном матче среди юношей произошла серьезная потасовка: дрались даже родители (видео)

Во время матча юношеского чемпионата Украины по футболу среди команд, возраст игроков в которых не превышает 17-ти лет, произошла массовая драка, в которой приняли участие даже родители игроков "Интера" из Днепра и "Мариуполя".

Подробней об инциденте читайте в материале Styler ниже.

Массовая драка на футбольном поле началась на 69-й минуте матча. Сначала произошел фол, завелись игроки, а потом к ним подключились родители и близкие, которые сидели на трибунах. Когда все успокоились, арбитр не стал продолжать игру и увел всех игроков обеих команд с поля. Матч остановили, когда счет на табло был 2:1 в пользу "Мариуполя". Массовая драка на футбольном поле (видео: YouTube)